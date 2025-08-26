ОСББ чи ЖЕК: яка форма управління будинком краща

1 липня 2015 року набув чинності закон щодо реформування житлово-комунального господарства, у якому було прописано, що жителі багатоквартирних будинків мають утворити ОСББ. Читай у матеріалі, що це, та чим ця форма управління багатоквартирним будинком відрізняється від ЖЕКу.

Що таке ОСББ: переваги та недоліки

ОСББ — це об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Ця контора не є прибутковою і створена власне мешканцями того чи іншого будинку для спільного управління будинком та розпорядження спільним майном, що надає мешканцям повний контроль над фінансами. В одному будинку може бути лише одне таке об’єднання, і вищим керівним його органом є загальні збори.

Слід зазначити, що переваг у цієї форми управління будинком значно більше, ніж недоліків:

самоорганізація: мешканці самостійно визначають, які у будинку є проблеми, самостійно знаходять фірму, яка за розумну ціну запропонує ту чи іншу послугу, оплачують її та контролюють увесь процес;

контроль власних коштів та менші платежі за комунальні послуги: закон передбачає ОСББ самому збирати квартплату або інші внески та раціонально їх використовувати;

можливість контролю безпеки: на території будинку можливо встановлювати камери та розпоряджатися прибудинковою територією на власний розсуд;

залучення коштів міського та державного бюджету для проведення ремонту.

З недоліків можна зазначити такі пункти:

не кожен мешканець має бажання брати відповідальність за будинок;

можливі великі фінансові витрати на заробітну плату бухгалтеру, прибиральниці, сантехніку, голові ОСББ тощо;

не кожен погоджується з тим, що держава не повинна обслуговувати їхнє житло;

можливі занадто високі витрати на старті ОСББ;

можливе несумлінне та корупційне керівництво, недостатня кваліфікація особи — за цих мінусів об’єднання не запрацює у нормальному режимі.

Що таке ЖЕК: переваги та недоліки

ЖЕК — житлово-експлуатаційна контора, зазвичай державне або комунальне підприємство, яке надає послуги з обслуговування за встановленими тарифами, але не має такого ж рівня прозорості та доступності, як ОСББ.

Попри існування як державного, так і приватного ЖЕКу, принципової різниці між ними немає, адже як переваги, так і недоліки однакові. І все ж, негативних моментів у ЖЕКові більше, аніж позитивних:

поступове зниження якості послуг та збільшення тарифів;

монополізація ринку послуг(приватні ЖЕКи);

жодної звітності та прозорості використання коштів;

складно притягнути до відповідальності контору за невиконання власних обов’язків.

Щодо переваг: забудовник сам створює управлінську компанію та оформлює підконтрольних її людей. Також є можливість обрати управителя на певний термін серед переліку компаній, та всі обов’язки скинути на нього.

Як перейти з ЖЕК на ОСББ

Загалом ця справа не є надто легкою, та потребує знання всіх вимог Закону щодо створення ОСББ, у якому порядку приймаються рішення та багато іншого.

По-перше, слід сповістити будинку про голосування щодо створення цього об’єднання не менше ніж за 2 тижні до дати збору. За цей час також треба декілька разів зібратися та розповісти про ОСББ і обговорити всі актуальні питання, які можуть виникнути у мешканців.

Важливо: явка співвласників квартир на зборах має складати не менше ніж 50% +1 квартира від загальної кількості квартир, інакше вони будуть вважатися недійсними. Право голосу мають лише власники, що мають із собою правоустановчі документи на нерухомість або довіреність від власника квартири.

На зборах виноситься найголовніше питання: створення ОСББ, після чого обирається назва цього об’єднання та статут, у якому мають міститися всі положення про діяльність ОСББ. Пізніше статут можна доповнювати або редагувати на загальних зборах. Після цього обирають голову правління та членів цього об’єднання.

Наступним етапом створення є реєстрація свідоцтва у державну реєстрацію. Цим пунктом займається виконавчий орган місцевої влади. І вже опісля офіційної реєстрації можна виготовляти печатку та штамп ОСББ, відкривати власний рахунок у банку та вести господарську діяльність.

Задля кращого функціонування під’їзду будинку слід встановити під ним пандус — читай у матеріалі, як безкоштовно встановити пандус біля під’їзду.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!