Це необхідність: як безкоштовно встановити пандус біля під’їзду

Через повномасштабну війну в Україні постійно росте кількість людей з інвалідністю. Поранень, ушкоджень та ампутацій зазнають як військові на фронті, так і цивільні у мирних містах під час російських атак. Саме тому Україна має готувати більше програм та можливостей для людей з інвалідністю.

Та комфорт починається з дому. Нерідко трапляється так, що люди без кінцівок змушені на милицях перестрибувати сходи або просити інших про допомогу з кріслом колісним, адже біля дому чи під’їзду немає пандуса. Не у всіх ОСББ чи ЖЕКів є можливість виділити на це кошти. Тоді як безкоштовно обладнати під’їзд пандусом?

Як безкоштовно обладнати під’їзд пандусом: інструкція

Підняти таку важливу тему вирішили dovidka.info та Укрінформ. Безбар’єрність поруч із житлом потрібна не лише людям з інвалідністю, пандусами часто користуються люди старшого віку, яким важко підійматися сходами, батьки з візочками, діти, люди після операцій та іншого лікування.

Це про те, коли одного дня тобі потрібна допомога, і ти можеш дістатися до дому безпечно. Надто це вияв базової турботи до ветеранів та інших людей, які постраждали внаслідок війни.

Для багатьох повернення додому обертається новою ізоляцією — бо просто неможливо подолати кілька сходинок у під’їзді.

Стаття 30 ЗУ Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю гарантує їм безпечний доступ до будинку. Це і про пандуси у під’їздах. Вартість пандуса мають відшкодувати, якщо люди встановили його за власні кошти.

Пандуси необхідні у кожному під’їзді, навіть якщо тобі здається, що тут не живуть люди з інвалідністю. Ними користуються і всі вищенаведені категорії людей, а також вони зручні для спуску та підйому велосипеда, інших вантажів у будинок.

Аби безкоштовно встановити пандус біля свого під’їзду, потрібно звернутися до районної адміністрації чи селищної ради. Також це можна зробити на сайті Відкрите місто. Має право просити встановлення пандуса будь-хто, а не лише люди з інвалідністю.

Надалі спеціальна моніторингова група обстежує твій будинок, аналізує технічну можливість встановлення пандуса. Після цього експерти визначають, що встановити: пандус, підйомник чи ліфт. Далі відбувається планування конструкції з урахуванням думки та вимог жителів під’їзду.

Оплачувати встановлення пандуса можуть як з місцевого бюджету або з інших установ, так і коштом грантів, інших програм. Після встановлення пандус перевіряють на державні стандарти та безпеку користування.

Пришвидшити процес встановлення пандуса біля дому можна, якщо дізнатися про програму співфінансування для доступності.

На весь процес піде приблизно три місяці. Якщо у будинку прописана людина з інвалідністю, дозволи сусідів на встановлення — не потрібні. Та краще розмістити оголошення для сусідів.

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Якщо у встановленні пандуса відмовили, звернися до Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю або до суду з відповідним позовом. А якщо мешканці вже встановили пандус власним коштом, потрібно зберегти всі чеки для відшкодування коштів міською чи селищною радою.

Для встановлення потрібно дотриматися таких правил:

Письмова згода мешканців під’їзду.

Погоджене встановлення на зборах ОСББ чи ЖЕКу.

Пандус не має перешкоджати нормам евакуації ДСНС.

Пандус не має порушувати глобальні опори будинку.

Пандус має відповідати нормам безпеки.

Якщо йдеться про зміни у зовнішньому вигляді будинку — потрібно отримати дозвіл місцевої влади.

Раніше ми розповідали, чому пандуси та безбар’єрний простір у місті — необхідність.

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