До 30-річчя Конституцію України вперше переклали жестовою мовою

Верховна Рада України оголосила про успішне завершення масштабного інклюзивного проєкту, присвяченого визначній даті — 30-річчю Конституції України.

Вперше в історії нашої держави було створено повний та всеохопний переклад Основного Закону українською жестовою мовою — про це читай в нашому матеріалі.

В Україні вперше створили повний переклад Конституції українською жестовою мовою

Головна мета цієї ініціативи полягає в тому, щоб зробити конституційні права, свободи, фундаментальні державні норми та закони значно доступнішими й зрозумілішими для українців із порушеннями слуху.

Проєкт став ще одним вагомим практичним кроком на шляху реалізації загальнонаціональної стратегії безбар’єрності та забезпечення рівного доступу всіх громадян до найважливішої правової інформації країни.

Процес адаптації юридичного тексту вимагав тривалої та кропіткої роботи великої команди експертів з різних галузей.

Для того, щоб фінальний відеопереклад Конституції був максимально точним і однаково добре сприймався глухими та слабочуючими людьми в різних регіонах держави, до робочої групи залучили дев’ятьох досвідчених перекладачів.

Кожен із них професійно володіє специфічними територіальними діалектами української жестової мови, поширеними в окремих областях.

Крім того, до лінгвістичного процесу додатково долучилися фахівці з української жестової мови та кваліфіковані юристи, які спільно адаптували складну офіційно-ділову термінологію та правові конструкції без втрати їхнього первинного сенсу.

Раніше ми писали привітання з Днем Конституції України — читай кращі привітання у віршах та прозі.

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