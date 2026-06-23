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До 30-річчя Конституцію України вперше переклали жестовою мовою

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 23 Червня 2026, 13:00 2 хв.
конституція україни жестовою мовою
Фото Pexels

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