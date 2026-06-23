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К 30-летию Конституцию Украины впервые перевели на жестовой язык.

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 23 июня 2026, 13:00 2 мин.
конституция украины на жестовом языке
Фото Pexels

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