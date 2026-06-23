К 30-летию Конституцию Украины впервые перевели на жестовой язык.

Верховная Рада Украины объявила об успешном завершении масштабного инклюзивного проекта, посвященного выдающейся дате – 30-летию Конституции Украины.

Впервые в истории нашего государства был создан полный и всеобъемлющий перевод Основного Закона на украинский жестовой язык — об этом читай в нашем материале.

В Украине впервые создали полный перевод Конституции на украинский жестовой язык

Главная цель этой инициативы состоит в том, чтобы сделать конституционные права, свободы, фундаментальные государственные нормы и законы более доступными и понятными для украинцев с нарушениями слуха.

Проект стал еще одним значимым практическим шагом на пути реализации общенациональной стратегии безбарьерности и обеспечения равного доступа всех граждан к важнейшей правовой информации страны.

Процесс адаптации юридического текста требовал длительной и кропотливой работы большой команды экспертов из разных областей.

Для того чтобы финальный видеоперевод Конституции был максимально точным и одинаково хорошо воспринимался глухими и слабослышащими людьми в разных регионах государства, в рабочую группу привлекли девять опытных переводчиков.

Каждый из них профессионально владеет специфическими территориальными диалектами украинского жестового языка, распространенными в отдельных областях.

Кроме того, к лингвистическому процессу дополнительно присоединились специалисты украинского жестового языка и квалифицированные юристы, которые совместно адаптировали сложную официально-деловую терминологию и правовые конструкции без потери их первоначального смысла.

Раньше мы писали поздравления с Днем Конституции Украины — читай лучшие поздравления в стихах и прозе.

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