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Сотни голосований и бессонная ночь: когда День Конституции Украины и как создавали важнейший документ страны

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 28 июня 2026, 08:00 4 мин.
день конституции украины
Фото Pexels

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