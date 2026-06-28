Сотни голосований и бессонная ночь: когда День Конституции Украины и как создавали важнейший документ страны

Непрерывное заседание Верховной Рады, которое длилось почти сутки, несколько литров кофе, выпитого народными депутатами, и даже драка у трибуны — лишь небольшой перечень составляющих, необходимых для принятия важнейшего документа государства — Конституции Украины.

Именно ее провозглашение означало, что Украинское государство состоялось после получения независимости в 1991 году. Она и определила, что наша родина будет развиваться демократическим путем и отступит от советского прошлого. Поэтому День Конституции Украины тоже имеет особое значение в жизни нашей нации, которая продолжает бороться за свою свободу.

Когда День Конституции Украины 2026

Ежегодно День Конституции Украины празднуется в один и тот же день — 28 июня. В этом году он выпадает на пятницу. Именно в эту дату и был провозглашен важнейший Закон государства после непростого процесса принятия его статей.

Почему День Конституции Украины имеет особое значение

Конституция Украины не только определила демократический курс нашей страны, но закрепила правовые основы, независимость и территориальную целостность Украины. Кроме того, документ определил права человека и гражданина внутри государства.

Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине самой высокой социальной ценностью, — говорится в статье 3 Конституции Украины.

История создания Конституции Украины

Процесс создания Конституции независимой Украины начался сразу после того, как наша Родина снова появилась на карте мира отдельно от советского образования.

С 1991 по 1996 год существовали комиссии, отдельно созданные Верховной Радой и президентом, чтобы предложить несколько вариантов главного закона страны. Однако за все эти годы две противодействующие силы так и не смогли договориться. Поэтому в этот период действовала Конституция УССР 1978 с некоторыми изменениями.

И именно 1996 год расставил все знаки препинания в этой истории. Ведь весной этого же года президентская комиссия предложила вариант Конституции. Она предоставила бы немалые права именно главе государства, а парламент сделала бы двухпалатным.

В то же время, комиссия ВР во главе с Михаилом Сиротой попыталась внести определенные изменения в данный проект. Однако президенту не понравилось такое видение будущего документа. Поэтому глава государства 26 июня собрал заседание СНБО, где предложил провести референдум по принятию президентского проекта Конституции.

Тогда парламентарии понимали, что в таком случае Конституция будет утверждена. Самих депутатов в конце концов могли распустить.

Отсюда появилось предложение от делегации ВР 27 июня в последний раз попытаться принять главный закон государства. В противном случае — будет так, как хочет президент.

Поэтому в десять утра 27 июня 1996 спикер ВР Александр Мороз открыл пленарное заседание. Чиновник предупредил парламентариев, что в этот день придется работать без обеденного перерыва. Политик планировал закончить обсуждение поздно вечером, но процесс принятия статей затянулся на всю ночь.

Все это время глава комиссии ВР Михаил Сирота стоял у трибуны и зачитывал вслух каждую статью Конституции и ставил ее на голосование. Если согласных с положением было более 300 человек, тогда она принималась и переходила к следующей. При несогласии приходилось повторно голосовать.

Непросто было с первой же статьи, но наиболее яростными оказалась именно два часа ночи.

Тогда парламентарии и по совместительству члены Кабмина получили уведомление о необходимости провести заседание правительства и покинуть сессионный зал.

Это могло помешать процессу принятия статей Конституции, поэтому спикеру пришлось пойти на непростой шаг — предупредить их, что в случае невозврата они потеряют депутатские мандаты. Так что голосование продолжилось.

Но наиболее контроверсионными оказались именно обсуждения. Они касались в частности упоминания в преамбуле о Боге, решение использовать определение народ Украины или Украинский народ, значение украинского как единого государственного языка, автономии Крыма, а также вопрос символики.

Не обошлось и без не совсем целесообразных вопросов, как, например, предложения одного из депутатов определить в документе празднование Дня Конституции на двое суток.

Но, несмотря ни на что, документ все же получил поддержку 315 депутатов. Голосование закончилось в девять часов 18 минут 28 июня 1996 после почти суток дискуссий и непрерывной работы, которая в конце концов получила название Конституционная ночь.

Принятие Конституции народные депутаты приветствовали громкими аплодисментами, некоторые даже не сдерживали слез счастья, а стены Верховной Рады впервые впитывали звуки гимна Украины во время празднования эпохального события в истории нашей Родины.

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Но в скором времени нас ждет еще один важный праздник. Читай, что значит День украинской государственности и когда его отмечать.

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