Стиль життя Свята

Сотні голосувань та безсонна ніч: коли День Конституції України, історія створення найважливішого документа держави

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 28 Червня 2026, 08:00 4 хв.
день конституції україни
Фото Pexels

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