Стиль життя Свята

Заходи до Дня Незалежності України 2026 у Києві: концерти, виставки та забіги

Ольга Петухова, редакторка сайту 12 Серпня 2026, 14:00 3 хв.
заходи до дня незалежності україни
Фото Pexels

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