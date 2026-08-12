Заходи до Дня Незалежності України 2026 у Києві: концерти, виставки та забіги

День Незалежності України у 2026 році ми вже вп’яте відзначатимемо в умовах повномасштабної війни.
Через воєнний стан масові зібрання людей небезпечні, тож святкування у столиці плануватимуть з урахуванням безпекової ситуації.
Зазвичай повну програму заходів у Києві оприлюднюють ближче до 23–24 серпня. Ми ж зібрали попередній перелік заходів до Дня Незалежності України: концертів, виставок, спортивних та інших подій, про які відомо вже сьогодні.
Заходи у Києві до Дня Незалежності України 2026
Забіг у вишиванках
13-й Захід відбудеться 23 серпня в Урбан-парку Національний експоцентр України (ВДНГ).
Стартове містечко відкриється з 07:00. О 08:15 почнуться дитячі старти, о 09:00 — основні забіги на 5, 10 та 21,1 км, о 09:10 — скандинавська ходьба. Нагородження заплановане на 12:00, завершення заходу — о 13:00.
Особливість цьогорічного забігу — благодійність: частина коштів від реєстрацій та донатів піде на медичне страхування дітей, які через війну втратили одного або обох батьків.
Виставка квітів Муркотлива Україна
Це один з найцікавіших заходів святкового періоду. Після тривалої перерви на Співочому полі знову відкриють улюблену усіма квіткову експозицію. Цьогоріч вона стартує 21 серпня і працюватиме до 20 вересня.
Організатори обіцяють десятки тисяч квітів, тематичні фотозони та інсталяції Вартові життя, Квіткове укриття», Котик-козак та інші.
Українська музика в Андріївській церкві
23 серпня о 18:00 в Андріївській церкві відбудеться концерт LIATOSHYNSKYI CAPELLA: ORCHESTRA Затишна українська музика.
У програмі — твори українських композиторів, зокрема Євгена Петриченка. Концерт спеціально присвячений до Дня Незалежності України.
Національний молитовний сніданок
23 серпня 2026 у Києві пройде Національний молитовний сніданок України. Це щорічний міжконфесійний захід, який збирає політиків, громадських діячів, релігійних і міжнародних лідерів, військовослужбовців, капеланів та представників благодійних організацій.
Він проходить за підтримки Президента України, традицію молитовних сніданків започаткували у США ще у 1953 році.
Без Обмежень — великий концерт 24 серпня 2026
24 серпня о 20:00 на НСК Олімпійський пройде концерт гурту Без Обмежень. Він стане фінальним концертом стадіонного туру Вільні люди 2026 року.
Основна програма заходів має з’явитися в офіційній програмі Києва ближче до 23–24 серпня. Зазвичай влаштовують:
- концерти у столичних парках;
- патріотичні мистецькі програми;
- музейні та історичні виставки;
- дитячі заходи;
- благодійні ярмарки;
- театральні постановки;
- майстер-класи з українських ремесел;
- тематичні екскурсії;
- заходи до Дня Державного Прапора 23 серпня.
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