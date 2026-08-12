Заходи до Дня Незалежності України 2026 у Києві: концерти, виставки та забіги

День Незалежності України у 2026 році ми вже вп’яте відзначатимемо в умовах повномасштабної війни.

Через воєнний стан масові зібрання людей небезпечні, тож святкування у столиці плануватимуть з урахуванням безпекової ситуації.

Зазвичай повну програму заходів у Києві оприлюднюють ближче до 23–24 серпня. Ми ж зібрали попередній перелік заходів до Дня Незалежності України: концертів, виставок, спортивних та інших подій, про які відомо вже сьогодні.

Заходи у Києві до Дня Незалежності України 2026

Забіг у вишиванках

13-й Захід відбудеться 23 серпня в Урбан-парку Національний експоцентр України (ВДНГ).

Стартове містечко відкриється з 07:00. О 08:15 почнуться дитячі старти, о 09:00 — основні забіги на 5, 10 та 21,1 км, о 09:10 — скандинавська ходьба. Нагородження заплановане на 12:00, завершення заходу — о 13:00.

Особливість цьогорічного забігу — благодійність: частина коштів від реєстрацій та донатів піде на медичне страхування дітей, які через війну втратили одного або обох батьків.

Виставка квітів Муркотлива Україна

Це один з найцікавіших заходів святкового періоду. Після тривалої перерви на Співочому полі знову відкриють улюблену усіма квіткову експозицію. Цьогоріч вона стартує 21 серпня і працюватиме до 20 вересня.

Організатори обіцяють десятки тисяч квітів, тематичні фотозони та інсталяції Вартові життя, Квіткове укриття», Котик-козак та інші.

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Українська музика в Андріївській церкві

23 серпня о 18:00 в Андріївській церкві відбудеться концерт LIATOSHYNSKYI CAPELLA: ORCHESTRA Затишна українська музика.

У програмі — твори українських композиторів, зокрема Євгена Петриченка. Концерт спеціально присвячений до Дня Незалежності України.

Національний молитовний сніданок

23 серпня 2026 у Києві пройде Національний молитовний сніданок України. Це щорічний міжконфесійний захід, який збирає політиків, громадських діячів, релігійних і міжнародних лідерів, військовослужбовців, капеланів та представників благодійних організацій.

Він проходить за підтримки Президента України, традицію молитовних сніданків започаткували у США ще у 1953 році.

Без Обмежень — великий концерт 24 серпня 2026

24 серпня о 20:00 на НСК Олімпійський пройде концерт гурту Без Обмежень. Він стане фінальним концертом стадіонного туру Вільні люди 2026 року.

Основна програма заходів має з’явитися в офіційній програмі Києва ближче до 23–24 серпня. Зазвичай влаштовують:

концерти у столичних парках;

патріотичні мистецькі програми;

музейні та історичні виставки;

дитячі заходи;

благодійні ярмарки;

театральні постановки;

майстер-класи з українських ремесел;

тематичні екскурсії;

заходи до Дня Державного Прапора 23 серпня.

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