З Днем Конституції України 2025: кращі привітання у віршах та прозі

День Конституції України — особливе свято для кожної людини, яка відчуває єдність з усією нашою нацією. Та водночас, коли наближається ця особлива дата, виникає питання, як привітати найближчих з цим надзвичайно важливим днем для всієї країни.
Тому Вікна підібрали для тебе кілька особливих привітань з Днем Конституції України у прозі та віршах.
Привітання з Днем Конституції України у прозі
Вітаю з Днем Конституції України! Цей день особливий, адже символізує нашу спільну волю до свободи, правосуддя та рівноправ’я. Нехай Конституція залишається неушкодженою скринькою, що втілює наші мрії та береже цінності й народну мудрість. Слава Україні!
***
Вітаю з одним з найважливіших свят — Днем Конституції! Цей день нагадує нам про наші громадянські права та свободи. А також не дає забути, що кожен та кожна з нас є частиною великої родини — України. Бережімо нашу Конституцію, вивчаймо її та дотримуймося її норм, сприяючи процвітанню нашої Батьківщини!
***
У День Конституції України хочу привітати з цим святом свободи, рівності та справедливості! Нехай наша Конституція залишається вічною гарантією нашої національної самостійності, самосвідомості та демократії. Разом ми здатні на все!
***
День Конституції України нагадує нам, що кожен громадянин має право на гідне життя, свободу слова та вільний розвиток. Тож оберігаймо її, як і нашу незалежність. Адже вони нероздільні, як схід та захід, південь, північ та центр нашої прекрасної, дуже молодої, але водночас неймовірно сильної та перспективної Батьківщини.
Привітання з Днем Конституції України у віршах
З Днем Конституції вітаю всіх нас,
Законність та права вшановуючи.
Будьмо єдними, сильними разом в цей час,
Українську державу прославляючи.
***
Святкуємо День Конституції з гордістю,
Символ прав людських та демократії.
Вітання всім, хто бореться за правду,
Хай переможе добро, сила мрії нації.
***
Шануймо день, що святкуємо,
Конституції віддаємо ми честь.
Символ волі, прав та свободи,
Не зіб’є зі шляху й мільйон перехресть!
***
Україно, з Днем Конституції!
Законом великим пишаємось ми.
Твої принципи й норми священні,
А в серцях наших завжди будеш ти!
Українська Конституція маю дуже давню історію! Раніше ми розповідали тобі про Конституцію Пилипа Орлика — першу відому в Україні законотворчу книгу.
