З Днем Конституції України 2025: кращі привітання у віршах та прозі

День Конституції України — особливе свято для кожної людини, яка відчуває єдність з усією нашою нацією. Та водночас, коли наближається ця особлива дата, виникає питання, як привітати найближчих з цим надзвичайно важливим днем для всієї країни.

Тому Вікна підібрали для тебе кілька особливих привітань з Днем Конституції України у прозі та віршах.

Привітання з Днем Конституції України у прозі

Вітаю з Днем Конституції України! Цей день особливий, адже символізує нашу спільну волю до свободи, правосуддя та рівноправ’я. Нехай Конституція залишається неушкодженою скринькою, що втілює наші мрії та береже цінності й народну мудрість. Слава Україні!

***

Вітаю з одним з найважливіших свят — Днем Конституції! Цей день нагадує нам про наші громадянські права та свободи. А також не дає забути, що кожен та кожна з нас є частиною великої родини — України. Бережімо нашу Конституцію, вивчаймо її та дотримуймося її норм, сприяючи процвітанню нашої Батьківщини!

***

У День Конституції України хочу привітати з цим святом свободи, рівності та справедливості! Нехай наша Конституція залишається вічною гарантією нашої національної самостійності, самосвідомості та демократії. Разом ми здатні на все!

***

День Конституції України нагадує нам, що кожен громадянин має право на гідне життя, свободу слова та вільний розвиток. Тож оберігаймо її, як і нашу незалежність. Адже вони нероздільні, як схід та захід, південь, північ та центр нашої прекрасної, дуже молодої, але водночас неймовірно сильної та перспективної Батьківщини.

Привітання з Днем Конституції України у віршах

З Днем Конституції вітаю всіх нас,

Законність та права вшановуючи.

Будьмо єдними, сильними разом в цей час,

Українську державу прославляючи.

***

Святкуємо День Конституції з гордістю,

Символ прав людських та демократії.

Вітання всім, хто бореться за правду,

Хай переможе добро, сила мрії нації.

***

Шануймо день, що святкуємо,

Конституції віддаємо ми честь.

Символ волі, прав та свободи,

Не зіб’є зі шляху й мільйон перехресть!

***

Україно, з Днем Конституції!

Законом великим пишаємось ми.

Твої принципи й норми священні,

А в серцях наших завжди будеш ти!

Українська Конституція маю дуже давню історію! Раніше ми розповідали тобі про Конституцію Пилипа Орлика — першу відому в Україні законотворчу книгу.

