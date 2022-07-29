Законодавчі містки між Гетьманщиною і сучасною Україною: міфи та історична правда про Конституцію Пилипа Орлика

Одним із головних якорів становлення державності стала Конституції Пилипа Орлика, соратника і писаря гетьмана Мазепи, який після його смерті став наступним гетьманом.

Складається вона з преамбули й 16 статей. Написана в еміграції 1710 року в місті Бендери, нинішня територія Молдови. Документ навіть після 300 років не втратив актуальності та значущості.

До 30-ї річниці Незалежності латиномовний оригінал виставляли у Софії Київській. Потім повернули до Стокгольма, де він зберігається і нині.

Оригінальний рукопис і його пізніша копія староукраїнською мовою лежать у Московському архіві. До 2008-го їх ніхто не бачив. Поки документ не оприлюднив український історик Олександр Алфьоров.

Тоді ще аспірантом він поїхав до Москви досліджувати іншу тему, а знайшов копію Конституції Пилипа Орлика. І попри затримання на російській митниці, таки привіз в Україну фотоплівки.

Історія створення конституції Пилипа Орлика

Історична назва конституції Орлика — Договори та Постановлення прав і вольностей Війська запорозького, або ще Бендерська конституція.

Укладена була в еміграції, у місті Бендери. Нині це територія Молдови, а тоді — частина Османської імперії, де після поразки у Полтавській битві оселився Іван Мазепа.

Разом з гетьманом там залишились старшина, козаки та Пилип Орлик, який був генеральним писарем, соратником, а після смерті Мазепи — наступним гетьманом.

Після смерті Мазепи виявилось, що суспільні відносини недостатньо врегульовані та невідомо, кому передати його спадок. Усвідомлення того, що публічна сфера повинна мати окреме регулювання і призвело до появи такого важливого публічного документа, як Конституція.

Що дала нам Конституція Пилипа Орлика

Традицію мислення, очікувань від влади, вимог від влади, — погоджуються між собою історики.

Повноваження гетьмана обмежили — він більше не міг розпоряджатися скарбницею та вершити правосуддя. Натомість мав захищати цілісність держави та розширяти кордони.

Тобто вже на той час постає питання про те, що держава має бути не лише на лівому березі, а влада гетьмана має поширитися й на Правобережжі, як це початково і було за часів Богдана Хмельницького.

Також було зазначено, що влада поділяється на три гілки — законодавчу, виконавчу і судову. Сьогодні це видається абсолютно звичним, але саме Конституція Пилипа Орлика вперше визначила такий розподіл, і для тодішньої Європи це було досить революційним рішенням.

Наукова співробітниця Інституту історії України НАН України Ольга Ковалевська пояснює, що конституція по суті визначала, що генеральна старшина — це уряд.

Там є людина, яка відповідає за фінанси, за забезпечення країни продуктами, забезпечення війська постачанням набоїв, гармат.

Це звичайна наша сьогоднішня ситуація, коли ми маємо Кабмін, але на той час це було щось зовсім нове.

Також запроваджувалася єдина релігія — православна. Сучасній Конституції це суперечить, оскільки церква відокремлена від держави. Проте місток із сучасністю все ж таки є і полягає у тому, що як у 18 столітті, так і сьогодні українська церква має підпорядковуватися Константинополю.

Є в Пилипа Орлика і про братерство з кримськими татарами, а також про те, що соціальний захист дітей та вдів загиблих козаків забезпечує держава. Ще один пункт стосується більших повноважень для міст, що є прототипом децентралізації.

Не оминули тоді увагою і хабарників. Як стверджує доктор юридичних наук та професор Олексій Кресін, у конституції Пилипа Орлика описується поняття корупція.

Також говориться, хто такі накупні, тобто люди, які за хабарі отримали посади та самі беруть гроші за незаконні вчинки. Ціла стаття присвячується й боротьбі з корупцією.

Вигадки та історична правда про Конституцію Пилипа Орлика

Те, що Конституція Пилипа Орлика була першою у світі чи в Європі, професор Олексій Кресін вважає міфом. Це був перший саме внутрішньоукраїнський акт між владою і народом без втручання чужого правителя.

Якщо ми візьмемо скандинавські країни або Англію, то там конституційні акти починаються з 13-го століття.

Ще одна популярна вигадка, що документ так і не набув чинності. Однак науковці стверджують, що конституція Орлика діяла упродовж кількох місяців в 1711 році. Це сталося у той період, коли Пилип Орлик з союзниками рушив на територію Правобережної України відновлювати Гетьманщину.

Історики сходяться на тому, що документ Орлика, до якого доклався Мазепа й січовики, не можна вважати класичною конституцією. Це радше суспільний договір тих часів і орієнтир на майбутнє.

Ще одним із найважливіших державних символів є тризуб. Його ненавиділи та забороняли в Радянському Союзі, втім, попри це, ним послуговувалися УПівці. Якщо хочеш знати про нього більше, читай, як герб подолав історичну дистанцію в понад тисячоліття і став символом української боротьби.

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