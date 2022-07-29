Україна

Законодавчі містки між Гетьманщиною і сучасною Україною: міфи та історична правда про Конституцію Пилипа Орлика

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 29 Липня 2022, 21:30

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