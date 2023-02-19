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Тризуб: як герб подолав історичну дистанцію в понад тисячоліття і став символом української боротьби

Наталія Ничай 19 Лютого 2023, 10:10
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