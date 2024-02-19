Трезубец: как герб преодолел историческую дистанцию более тысячелетия и стал символом украинской борьбы

Его ненавидели и запрещали в Советском Союзе. Впрочем, несмотря на это, им пользовались участники УПА. За татуировку с ним отрубали руки украинцам, воевавшим на Востоке, а они продолжали украшать свое тело его изображением.

Ко Дню Государственного Герба Украины, который отмечают 19 февраля, мы пообщались с геральдистом и военнослужащим Олексой Руденко, а также историком и военнослужащим Антоном Дробовичем. Подготовили материал об одном из важнейших государственных символов — трезубце.

Как появился трезубец?

Впервые трезубец начал использовать еще в 9-м веке Владимир Великий. До этого его отец Святослав Храбрый за знак владения правящей элиты избрал себе двузубец. И именно от него, полагают специалисты, и сформировался наш нынешний герб.



Материалы предоставлены Олексой Руденко

Сейчас двузубец, к слову, один из символов Сил специальных операций.

Им украсили нарукавные знаки военных, а на флаге ССО даже есть известная фраза Святослава Храброго: “Иду на Вы”.

Олекса Руденко, который разрабатывал отделку формы военных, говорит, что символ Святослава использовали как мотив великого воина (военные ССО — отдельный род украинских войск, занимаются специфическими операциями).





Материалы предоставлены Олексой Руденко

Впрочем, Владимир Великий знак отца использовать не стал. У него появился свой, хоть и похожий. Трезубец. Его и начал чеканить на монетах и ​​печатях.

“На самом деле древнерусские монеты, в первую очередь, эти златники, серебряники Владимира — это, по сути, реминисценция на византийскую монетарную систему. Князь, используя те же принципы, по которым создавались византийские монеты, начал чеканить в деньгах собственное изображение. Там даже есть надпись: “Владимир на столе”, то есть “Владимир на престоле”. А на обратной стороне стоял знак его собственности, знак трезубца”, — говорит геральдист Олекса Руденко.





Материалы предоставлены Олексой Руденко

Существует ряд гипотез, почему Владимир Креститель именно таким образом трансформировал родительский знак. Впрочем, ни одну из них ученые до конца не подтвердили. Согласно одной из них, трезубец символизирует падающего на добычу сокола.

Наш трезубец, к слову, является еще догеральдическим символом. Ведь само понятие “геральдика” (гербоведение) появилось позже.

“В его основе лежит, как я подозреваю, не совсем геральдика, связанная с определенной семьей. Возможно, это какой-то рунический символ, характерный как раз для скандинавских народов”, — говорит историк Антон Дробович.

Мог ли украинский герб выглядеть иначе?

“В 13-м веке из-за катастрофического монгольского нашествия Киевская Русь пришла в упадок. Бывшие земли Руси разделились между Русским королевством, Великим княжеством Литовским, Польской короной. Трезубец как таковой не использовался. Но даже во времена правления Великого князя Литовского, Русского и Жемантийского, когда появились колонны Гедимина (государственный символ Великого княжества Литовского, Русского и Жемантийского), они тоже напоминали трезубец”, — рассказывает Олекса Руденко.

Дискуссии в украинских культурных кругах относительно национальной символики снова начали идти только в 20-м веке. Тогда, в 1948 году, началась Весна народов, и украинцы задумались о своих национальных красках. А потом и о гербе — им нужно было определить, какой знак мог бы стать объединяющим для всех украинских земель. И если бы с этого времени и до 1918 года в какой-то момент вехи истории свернули бы не туда — вместо трезубца мы могли бы иметь совсем другой герб.

Это мог бы быть казак с мушкетом — герб Войска Запорожского или Галицкий лев — символ Русского королевства, а затем и Западноукраинской Народной Республики. Был также вариант изобразить Архистратига Михаила с галицким львом на щите. Архистратиг Михаил — символ Киева и, шире, Приднепровской Украины. И сочетание его с галицким львом должно символизировать единство восточных и западных украинцев.

Впрочем, наконец-то победил самый древний и самый лаконичный из символов — трезубец утвердили как официальный герб УНР 25 февраля 1918 года.

Победила амбиция завязать свою историю как древнейшую. Выбрали трезубец, потому что это величие Руси, это крещение Руси, это могущественные фигуры, такие как Владимир Великий, как Ярослав Мудрый, — рассказывает Олекса Руденко.





Материалы предоставлены Олексой Руденко

Что было с трезубцем во время СССР?

Полноценно стать знаком украинской государственности трезубец смог после распада Советского Союза. Впрочем, благодаря тому, что его приняли как герб Украинского государства в начале 20-го века, им стали активно использовать повстанцы.

Национальная символика, включая герб, она была таким способом обозначения для повстанцев разных времен, в том числе и УПА. Также его использовали бывшие казаки и старшины армии УНР, диссиденты. Даже люди, которые оказывались в лагерях, в частности, ГУЛАГе, — говорит историк Антон Дробович.

Кроме этого, трезубец активно использовали ряд эмигрантских организаций. Власти СССР трезубец толковали по-своему.

“В Советском Союзе для него было отдельное определение: националистический символ. Но СССР, как и любая империя, формировал смыслы. Он утверждал, что националистический — далее знак равенства — нацистский”, — говорит Олекса Руденко.

А что с Большим гербом?

Трезубец был утвержден как Малый герб Украины в 1992 году. С этого времени было девять попыток избрать также и Большой государственный герб. Последняя из них — 24 августа 2021 года. Тогда депутаты поддержали один из проектов Большого государственного герба в первом чтении.

Если бы его тогда утвердили, Большой государственный герб использовали бы на официальных символах президента, большой государственной печати, печатях президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, фасаде зданий этих учреждений, а также на денежных знаках Украины по решению Национального банка. Однако дальше первого чтения дело не продвинулось.

Трезубец во время войны

Сейчас трезубец — украшение также и украинского войска. Его на головных уборах носят защитники.

В 2014 году за татуировку украинского герба с надписью “Слава Украине” боевики отрубили руку украинскому военнослужащему, айдаровцу Василию Пелишу. Ему на тот момент было 19 лет. И сейчас этот мужчина снова встал в ряды Вооруженных сил.

“Чем больше Россия совершает этих немотивированных зверств (потому что каждый со своим телом может делать то, что захочет), тем больше побуждает каждого человека, который от этих зверств пострадал, посвятить свою жизнь борьбе с Россией”, — считает историк Антон Дробович.

“Нас постоянно пытаются убедить, что нас или просто не было, или кто-то нас придумал. Если вы вспомните выступления Путина и его деятелей, они постоянно меняют мнение относительно того, кто же, собственно, придумал Украину. Для меня наличие трезубца как главного символа сшивает последнее тысячелетие нашей истории. Это очень знаково и очень правильно, что именно он является нашим символом. И сейчас это тоже символ нашей борьбы и дальнейшей победы”, — говорит геральдист Олекса Руденко.

А в июле мы отмечаем День украинской государственности. Что это за праздник и какова его история — узнавай в материале.

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