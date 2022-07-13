Розвінчувати міфи та розповідати правду про Другу світову. Чому важливо замінити герб СРСР на щиті Батьківщини-матері

Багато українців уже висловили свою думку у застосунку Дія щодо долі герба СРСР на щиті Батьківщини-матері.

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович розповів про важливість зміни монумента Батьківщина-мати, а також пояснив, як СРСР спотворив уявлення про Другу світову війну.

Він розповів, що проголосував у застосунку Дія за те, щоб прибрати герб СРСР — держави, якої не існує. На думку Дробовича, можна залишити чистий щит, а після нашої перемоги провести конкурс щодо зображення на ньому. Проте експерт вважає, що герб України теж може бути розміщений на щиті.

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За його словами, після 2015 року кілька разів намагалися порушити питання щодо герба СРСР на щиті Батьківщини-матері. Але питання пам’яті про Другу світову війну дуже делікатне, тож КМДА, Кабінет міністрів, Міністерство культури не дуже хотіли його зачіпати.

Про дерадянізацію пам’яті Другої світової війни

Росія та її пропаганда зробили так, щоб люди вірили, що саме СРСР переміг у Другій світовій війні. Тож деякі країни ще досі підсвідомо відчувають вдячність до Росії. Радянський Союз багато заслуг у цій війні приписав собі.

Комуністична партія сильно контролювала зміст того, що люди говорять, слухають, читають про Другу світову війну. Не було чесних мемуарів та проблисків інформації.

— Тільки з особистих історій фронтовиків родини дізнавалися інший бік війни. Найважливіше завдання — це друкувати книги, випускати ролики, фільми, які розповідають правду про Другу світову війну, — каже Дробович.

Найгучніші міфи Другої світової війни

Найперше — це розділення на Другу світову та Велику Вітчизняну війну. Це було зроблено для того, щоб СРСР зменшив свою відповідальність за два роки союзу з нацистами. Міф про визволення. Росія постійно розповідає, що СРСР звільнив Європу. Так, нацистів вигнали, були великі жертви зі сторону Союзу. Однак вони нікого не визволили, адже половина Європи лишилася під окупацією, але вже більшовицькою. Ще один міф про те, що їм не допомагав ленд-ліз від США.

За словами експерта, таких міфів існує дуже багато.

Росіяни також люблять плутати поняття. Вони замінюють нацизм на фашизм в історії Другої світової, а зараз не розрізняють нацизм і націоналізм. Раніше ми розповідали, що таке нацизм і націоналізм та в чому різниця.

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