Розвінчувати міфи та розповідати правду про Другу світову. Чому важливо замінити герб СРСР на щиті Батьківщини-матері

Багато українців уже висловили свою думку у застосунку Дія щодо долі герба СРСР на щиті Батьківщини-матері.
Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович розповів про важливість зміни монумента Батьківщина-мати, а також пояснив, як СРСР спотворив уявлення про Другу світову війну.
Він розповів, що проголосував у застосунку Дія за те, щоб прибрати герб СРСР — держави, якої не існує. На думку Дробовича, можна залишити чистий щит, а після нашої перемоги провести конкурс щодо зображення на ньому. Проте експерт вважає, що герб України теж може бути розміщений на щиті.
За його словами, після 2015 року кілька разів намагалися порушити питання щодо герба СРСР на щиті Батьківщини-матері. Але питання пам’яті про Другу світову війну дуже делікатне, тож КМДА, Кабінет міністрів, Міністерство культури не дуже хотіли його зачіпати.
Росія та її пропаганда зробили так, щоб люди вірили, що саме СРСР переміг у Другій світовій війні. Тож деякі країни ще досі підсвідомо відчувають вдячність до Росії. Радянський Союз багато заслуг у цій війні приписав собі.
Комуністична партія сильно контролювала зміст того, що люди говорять, слухають, читають про Другу світову війну. Не було чесних мемуарів та проблисків інформації.
Комуністична партія сильно контролювала зміст того, що люди говорять, слухають, читають про Другу світову війну. Не було чесних мемуарів та проблисків інформації.
— Тільки з особистих історій фронтовиків родини дізнавалися інший бік війни. Найважливіше завдання — це друкувати книги, випускати ролики, фільми, які розповідають правду про Другу світову війну, — каже Дробович.
За словами експерта, таких міфів існує дуже багато.
Росіяни також люблять плутати поняття. Вони замінюють нацизм на фашизм в історії Другої світової, а зараз не розрізняють нацизм і націоналізм. Раніше ми розповідали, що таке нацизм і націоналізм та в чому різниця.
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