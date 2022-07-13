Що таке неонацизм та які його риси присутні в сучасній Росії

Як лише не намагались називати українців російські пропагандисти. І якщо слова про “бандерівців” ще трохи можуть розсмішити, то після розмов про неонацистів з’являються питання.

По-перше, стає цікаво, що ж таке той неонацизм. А по-друге, чи не перекидає Росія свої злочинні регалії на Україну. Тож насамперед варто з’ясувати, що таке нацизм.

Девід Міллер у своїй Енциклопедії політичної думки дав цьому терміну визначення як тоталітарної політичної ідеології партії Гітлера.

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В її основі лежить расистська переконаність у вищості арійської раси, що виправдовує захоплення нових територій, підкорення інших рас та їх повне знищення.

Що ж таке неонацизм

Виходячи з попереднього визначення, можна сформувати своє трактування терміну неонацизм, оскільки префікс “нео” походить з давньогрецької та має значення “новий”.

Тож виходить, що неонацизм — це політична ідеологія, яка виникла після Другої світової війни. Її сповідують окремі соціальні групи, які прагнуть побудувати тоталітарну державу, засновану на ідеях расизму та етнічної чистоти.

Серед основних ознак, що вказують на існування неонацизму в тій чи іншій країні, виділяють:

поклоніння символам;

мілітаризація молоді;

обмеження прав і свобод;

захоплення чужих територій.

Які риси неонацизму присутні в сучасній Росії

Щоб краще зрозуміти, що собою являють неонацисти, Центр протидії дезінформації при РНБО України порівняв дії Німеччини за часів панування нацизму, та сучасної Росії.

Поклоніння символам

Суспільство нацистської Німеччини вклонялось свастиці та подвоєній руні сігель, а населення Росії своєю чергою вклоняється символу “z”.

Цікавий факт, що в рунічному письмі сігель саме отримує звучання букви “з”. Походить ця руна від улюблених англосаксонців, на яких так часто нарікають російські пропагандисти.

Мілітаризація молоді

У нацистській Німеччині існувала молодіжна воєнізована організація Гітлер’Югенд.

РФ теж давно почала залучати молодь до військових навчань та створила воєнізовану організацію під назвою Юнармія.









Фото: Центр протидії дезінформації/Telegram

Обмеження прав і свобод

У нацистській Німеччині існував закон Про надзвичайні повноваження. Документ передав імперському уряду законодавчі повноваження та знецінив на той час чинну конституцію, що зберігала мінімальні демократичні свободи в країні.

Ухвалені в РФ закони Про поліцію та Про мітинги розширили повноваження правоохоронних органів, а також практично заборонили будь-які маніфестації.

Захоплення територій інших країн

Німеччина за часів панування нацистів здійснила аншлюс Австрії, тобто приєднала до своїх володінь на той час незалежну державу. Крім того, було здійснено окупацію Судет під егідою захисту німецького населення, яке там проживало.

РФ не вигадала нових механізмів та здійснила анексію Криму та окупацію Донбасу під тим саме надуманим приводом, який раніше використовував Гітлер.

До того ж так само російські війська здійснили окупацію частини територій щонайменше двох незалежних держав, крім України — Молдови та Грузії. Внаслідок цього з’явились самопроголошені невизнані Придністров’я, Абхазія та Південна Осетія.

Проте, ким би не вважав себе тоталітарний режим та як би не намагався підміняти поняття за допомогою пропаганди, його влада зазнає поразки. А щоб надихнутись на нові звершення, читай, як Україна здобувала перемоги у битвах від Київської Русі й дотепер.

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