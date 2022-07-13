Что такое неонацизм и какие его черты присутствуют в современной России

Как только ни пытались называть украинцев российские пропагандисты. И если слова о “бандеровцах” еще способны немного насмешить, то после разговоров о неонацистах появляются вопросы.

Во-первых, становится интересно, что же такое неонацизм. А во-вторых, не перекидывает ли Россия свои преступные регалии на Украину. Поэтому прежде всего следует разобраться, что такое нацизм.

Дэвид Миллер в своей Энциклопедии политической мысли, дал этому термину определение как тоталитарной политической идеологии партии Гитлера.

Сейчас также смотрят

В ее основе лежит расистская убежденность в превосходстве арийской расы, оправдывающая захват новых территорий, покорение других рас и их полное уничтожение.

Что же такое неонацизм

Исходя из предыдущего определения, можно сформировать свою трактовку термина неонацизм, поскольку префикс “нео” происходит от древнегреческого и означает “новый”.

Выходит, что неонацизм — это политическая идеология, которая возникла после Второй мировой войны. Ее исповедуют отдельные социальные группы, которые стремятся построить тоталитарное государство, основанное на идеях расизма и этнической чистоты.

Среди основных признаков, указывающих на существование неонацизма в той или иной стране, выделяют:

поклонение символам;

милитаризацию молодежи;

ограничение прав и свобод;

захват чужих территорий.

Какие черты неонацизма присутствуют в современной России

Чтобы лучше понять, что представляют собой неонацисты, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сравнил действия Германии во времена господства нацизма, и современной России.

Поклонение символам

Общество нацистской Германии поклонялось свастике и удвоенной руне сигеля, а население РФ в свою очередь поклоняется символу “z”.

Интересный факт: в руническом письме сигель звучит, как буква “з”. Происходит эта руна от любимых англосаксонцев, на которых так часто сетуют российские пропагандисты.

Милитаризация молодежи

В нацистской Германии существовала молодежная военизированная организация Гитлер Югенд.

РФ тоже давно начала привлекать молодежь к военным учениям и создала военизированную организацию под названием Юнармия.









Центр протидії дезінформації/Telegram

Ограничение прав и свобод

В нацистской Германии существовал закон О чрезвычайных полномочиях. Документ передал имперскому правительству законодательные полномочия и обесценил действующую конституцию, сохранявшую минимальные демократические свободы в стране.

В РФ приняты так называемые законы О полиции и О митингах, которые расширили полномочия правоохранительных органов, а также практически запретили любые манифестации.

Захват территорий других стран

Германия при правлении нацистов осуществила аншлюс Австрии, то есть присоединила к своим владениям на то время уже независимое государство. Кроме того, была осуществлена ​​оккупация Судет под эгидой защиты проживавшего там немецкого населения.

РФ не придумала новые механизмы и осуществила аннексию Крыма и оккупацию Донбасса с теми же трактовками, которыми пользовался Гитлер.

К тому же, российские войска осуществили оккупацию части территорий как минимум двух независимых стран, помимо Украины — Молдовы и Грузии. В результате появились самопровозглашенные непризнанные Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия.

Однако, кем бы ни считал себя тоталитарный режим и как бы ни пытался подменять понятия с помощью пропаганды, его власть терпит поражение. А чтобы вдохновиться на новые свершения, читай, как Украина побеждала в битвах от времен Киевской Руси до сих пор.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!