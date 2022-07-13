Что такое неонацизм и какие его черты присутствуют в современной России

Как только ни пытались называть украинцев российские пропагандисты. И если слова о “бандеровцах” еще способны немного насмешить, то после разговоров о неонацистах появляются вопросы.
Во-первых, становится интересно, что же такое неонацизм. А во-вторых, не перекидывает ли Россия свои преступные регалии на Украину. Поэтому прежде всего следует разобраться, что такое нацизм.
Дэвид Миллер в своей Энциклопедии политической мысли, дал этому термину определение как тоталитарной политической идеологии партии Гитлера.
В ее основе лежит расистская убежденность в превосходстве арийской расы, оправдывающая захват новых территорий, покорение других рас и их полное уничтожение.
Исходя из предыдущего определения, можно сформировать свою трактовку термина неонацизм, поскольку префикс “нео” происходит от древнегреческого и означает “новый”.
Выходит, что неонацизм — это политическая идеология, которая возникла после Второй мировой войны. Ее исповедуют отдельные социальные группы, которые стремятся построить тоталитарное государство, основанное на идеях расизма и этнической чистоты.
Среди основных признаков, указывающих на существование неонацизма в той или иной стране, выделяют:
Чтобы лучше понять, что представляют собой неонацисты, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сравнил действия Германии во времена господства нацизма, и современной России.
Общество нацистской Германии поклонялось свастике и удвоенной руне сигеля, а население РФ в свою очередь поклоняется символу “z”.
Интересный факт: в руническом письме сигель звучит, как буква “з”. Происходит эта руна от любимых англосаксонцев, на которых так часто сетуют российские пропагандисты.
В нацистской Германии существовала молодежная военизированная организация Гитлер Югенд.
РФ тоже давно начала привлекать молодежь к военным учениям и создала военизированную организацию под названием Юнармия.
В нацистской Германии существовал закон О чрезвычайных полномочиях. Документ передал имперскому правительству законодательные полномочия и обесценил действующую конституцию, сохранявшую минимальные демократические свободы в стране.
В РФ приняты так называемые законы О полиции и О митингах, которые расширили полномочия правоохранительных органов, а также практически запретили любые манифестации.
Германия при правлении нацистов осуществила аншлюс Австрии, то есть присоединила к своим владениям на то время уже независимое государство. Кроме того, была осуществлена оккупация Судет под эгидой защиты проживавшего там немецкого населения.
РФ не придумала новые механизмы и осуществила аннексию Крыма и оккупацию Донбасса с теми же трактовками, которыми пользовался Гитлер.
К тому же, российские войска осуществили оккупацию части территорий как минимум двух независимых стран, помимо Украины — Молдовы и Грузии. В результате появились самопровозглашенные непризнанные Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия.
Однако, кем бы ни считал себя тоталитарный режим и как бы ни пытался подменять понятия с помощью пропаганды, его власть терпит поражение. А чтобы вдохновиться на новые свершения, читай, как Украина побеждала в битвах от времен Киевской Руси до сих пор.
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