Развенчивать мифы и рассказывать правду о Второй мировой. Почему важно заменить герб СССР на щите Родины-матери

Многие украинцы уже высказали свое мнение в приложении Дія о судьбе герба СССР на щите Родины-матери.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович рассказал о важности изменения монумента Родина-мать, а также объяснил, как СССР исказил представление о Второй мировой войне.

Он рассказал, что проголосовал в приложении Дія за то, чтобы убрать герб СССР — не существующего государства. По мнению Дробовича, можно оставить чистый щит, а после нашей победы провести конкурс, что на нем изобразить. Однако эксперт считает, что герб Украины тоже может быть размещен на щите.

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По его словам, после 2015 года несколько раз пытались поднять вопрос о гербе СССР на щите Родины-матери. Но вопрос памяти о Второй мировой войне очень щепетильный, поэтому КГГА, Кабинет министров, Министерство культуры не очень хотели его затрагивать.

О десоветизации памяти Второй мировой войны

Россия и ее пропаганда делали так, чтобы люди верили, что именно СССР победил во Второй мировой войне. Поэтому некоторые страны до сих пор подсознательно чувствуют благодарность к России. Советский Союз много заслуг в этой войне приписал себе.

Коммунистическая партия сильно контролировала содержание того, что люди говорят, слушают, читают о Второй мировой войне. Не было честных мемуаров и проблесков информации.

— Только из личных историй фронтовиков семьи узнавали другую сторону войны. Самая важная задача — печатать книги, выпускать ролики, фильмы, рассказывающие правду о Второй мировой войне, — говорит Дробович.

Самые популярные мифы Второй мировой войны

Прежде всего, это разделение на Вторую мировую и Великую Отечественную войну. Это было сделано для того, чтобы СССР снизил свою ответственность за два года союза с нацистами. Миф об освобождении. Россия постоянно рассказывает, что СССР освободил Европу. Да, нацистов выгнали, были большие жертвы со стороны Союза. Однако они никого не освободили, ведь половина Европы осталась под оккупацией, но уже большевистской. Еще один миф о том, что им не помогал ленд-лиз от США.

По словам эксперта, таких мифов существует очень много.

Россияне также любят путать понятия. Они заменяют нацизм фашизмом в истории Второй мировой, а сейчас не различают нацизм и национализм. Ранее мы рассказывали, что такое нацизм и национализм и в чем их разница.

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