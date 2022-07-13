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Развенчивать мифы и рассказывать правду о Второй мировой. Почему важно заменить герб СССР на щите Родины-матери

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 июля 2022, 23:00

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Авіаудар по Драмтеатру в Маріуполі: нові докази воєнного злочину від Amnesty International
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Безоговорочное военное преступление! Amnesty International обнародовала новые доказательства авиаудара РФ по драмтеатру в Мариуполе

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