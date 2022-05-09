Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом

Ели младенцев и распинали русскоговорящего мальчика – наиболее яркие примеры вымышленных историй от кремлевской пропаганды. Сейчас мы уже активно слышим в свой адрес обвинения в нацизме, который мы, украинцы, вроде бы исповедуем и от которого нас якобы спасают.

Однако постоянным остается одно, и это путаница с терминами. Но действительно ли она случайна? В Украине, по мнению России, все то нацисты, то националисты. Иногда и мы уже сами путаемся и спрашиваем: “Кто я?”.

Предлагаем разобраться, какая разница в этих двух понятиях, чем они отличаются и как россияне манипулируют с национализмом.

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Различия в определении

Энциклопедия политической мысли Дэвида Миллера сразу дает ясное понимание – нацизм и национализм – разные вещи. Однако как понять, где и что? Начнём с нацизма.

Нацизм или полностью национал-социализм – тоталитарная политическая идеология партии Гитлера, в основе которой лежит расистская убежденность в превосходстве арийской расы, оправдывающая захват новых территорий, подчинение других рас и их полное уничтожение.

Однако одним из положений идеологии национал-социализма является национализм. Поклонники берут его как составляющую, но частично. Поскольку именно национализмом они оправдывают свою солидарность к тем, кто принадлежит той же расе, что и идеологи.

Национализм – идеология и направление политики, которая сосредотачивает внимание на роли нации в формировании государства и ставит национальные интересы на высшую ступень ценностей. Основной целью для националистов является образование или сохранение суверенности своего государства.

Так в чем же состоят идеи национализма

Часто ученые спорят о национализме именно из-за разницы в определении понятия нации, от этого часто и отталкиваются пропагандисты. Якобы националисты имеют все предпосылки для формирования расистских взглядов и Гитлер словно слишком склонялся к подобным идеям.

Однако это не совсем верно. Национал-социалистическая партия действительно руководствовалась определенными идеями национализма, но более искаженным видением их сущности. Кроме того, была очевидно радикальной и в этом радикальный национализм может быть действительно опасен.

В России сейчас наблюдаются тоже проявления национализма, но также радикального, что делает их ближе не патриотизму, а именно немецким коллегам 30-х годов прошлого века. Идея превосходства над другими народами тоже четко прослеживается у некоторых представителей страны-агрессорки.

В противоположность этой первоначальной идеей национализма, не радикального, было выделение нации, определяемой как этнической принадлежностью, так и культурными и материальными интересами, чтобы самоорганизоваться и сохранить свою идентичность, народную самобытность.

Одного ли хотят и как действуют нацизм и национализм

Основная идея созвучности названий точно не делает понятия тождественными. Да, нация занимает важную ступень в каждой из идеологий, но методы и стремления они имеют разные.

Нацизм ставит на пьедестал в первую очередь своего вождя, то есть фюрера, который и решает, как жить в стране. И если он сочтет, что пора расширять территории для жизненного пространства своей высшей расы, то никто не может с ним спорить.

Кроме того, в свое время нацисты часто руководствовались давно забытой историей и картами, которые показывали, нет, не откуда на Беларусь готовился нападение, а территории германских племен. Вроде бы это исторические территории Германии, поэтому они имеют право при необходимости забрать их себе и установить так называемую справедливость.

По факту в голове каждого нациста карта мира не имела границ, поскольку везде должны были править именно арийцы и их фюрер – как хозяин всего живого. Это если говорить очень упрощенно и гиперболизировано.

Именно здесь в противоположность можно выделить национализм, которым, кажется, сначала руководствовались нацисты. Поскольку он тоже ставит интересы определенной нации во главу угла, но тем самым замещает существование любого вождя. Напротив, именно народ является единственным правомерным источником власти в своей стране.

При этом национализм не делает свою нацию самой высокой в ​​мире и не стремится захватывать новые территории. Основной целью является получение и поддержка суверенитета своей родины.

В чем ошиблись пропагандисты и как они манипулируют

Согласно данным флагманского проекта Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешнеполитической деятельности EUvsDisinfo, российская пропаганда начала прибегать к отождествлению украинских националистов к нацистам около конца 2015 года.

С тех пор и по сей день платформа обнаружила в общей сложности около 500 материалов разных прокремлевских изданий, где писали о нацизме в Украине.

Одна из первых записей, которая встречается среди пропагандистских материалов, рассказывает о том, что якобы национализм украинцев никогда не был независимыми, а направлен кем-то извне.

Это еще одна из ошибок кремлевских пропагандистов – совмещение понятий украинского национализма и рассказа о внешнем управлении Украиной. Поскольку в основе идеологии заключается именно свобода от какого-либо вмешательства другой страны или народа в свои политические дела.

Историки очень осторожны в сравнении и проведении параллелей между двумя диктаторами Путиным и Гитлером и их режимами. И все же есть вещи, очевидные. Читай, какие схожие черты нашли историки между двумя вождями.