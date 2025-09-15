Международный день демократии: ее преимущества и недостатки, рейтинг демократических стран

Ежегодно 15 сентября в мире отмечается Международный день демократии по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.

Этот праздник посвящен борьбе стран за свободу и равноправие — главные идеалы демократии.

Украина ценой жизней тысяч своих граждан на поле боя доказывает, что не собирается проваливаться в автократическую пропасть, а крепко стоит на демократических началах.

Читай, что такое демократия, какие ее преимущества и недостатки, а также какие страны считаются наиболее и наименее демократическими.

Что такое демократия

Демократия (с греческого — власть народа) — это политический режим, при котором народ признается единственным легитимным источником власти.

В Конституции Украины четко зафиксировано, что:

Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством (статья 1). Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ (статья 5).

Демократией также называют набор идей и принципов, основанных на верховенстве прав человека.

Демократия — это не только цель, но и процесс, и только при полном участии и поддержке международного сообщества, государственных органов власти, общества и отдельных граждан идеалы демократии можно осуществить для каждого человека в каждом уголке мира.

Такое определение этому понятию дает Организация Объединенных Наций.

Резолюция ООН о развитии и укреплении демократии констатирует, что хотя демократии обладают общими чертами, не существует единой модели демократии. Поэтому ни одна из них не может считаться универсальной или общепринятой.

Рейтинг самых демократических стран

Исследовательский и аналитический центр Economist Intelligence, являющийся дочерней компанией газеты The Economist, опубликовал рейтинг демократических стран мира.

По состоянию на февраль 2024 менее 8% населения мира живет в полной демократии, тогда как 39,4% — под авторитарным режимом (против 36,9% в 2022).

Топ-10 демократических стран:

Норвегия (лидер 14 лет подряд), Новая Зеландия, Исландия, Швеция, Финляндия, Дания, Ирландия, Швейцария, Нидерланды, Тайвань.

Украина — 91 место с 5,1 балла (против 5,4 в 2022). Несмотря на войну, остается демократичнее России (144 место).

Аутсайдеры: Афганистан (последнее место), Мьянма, КНДР, ЦАР, Сирия, Туркменистан.

Наибольшее падение в 2023 году — в Габоне и Нигере (из-за переворотов).

Греция поднялась в категорию “полная демократия” после успешных выборов.

Худшая динамика: Африка к югу от Сахары (самый низкий балл с 2006 года) и Латинская Америка (8-е падение подряд).

Преимущества демократии

Демократия — единственная форма правления, совместимая с правами человека и защищающая их. Именно поэтому она так привлекательна для многих поколений человечества.

Демократические государства взяли на себя важную роль — защищать:

идеалы свободы;

права человека;

всеобщее избирательное право и периодические и нефальсифицированные выборы;

свободу мысли, совести и религии;

свободу выражения;

свободу мирного собрания и организаций и т.д.

И это лишь неполный список того, за что борется демократия. Впрочем, следует понимать, что этот политический режим нужно постоянно совершенствовать и следить за ним, чтобы он приносил хорошие результаты.

Ответственность за эффективность и развитие демократии лежит на всех гражданах страны.

Недостатки демократии

Демократия — самая плохая форма правления, но ничего лучше человечество пока не придумало.

Всем известно это высказывание премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля. Но почему так?

Современные системы демократии обычно предпочитают представительскую модель. То есть, когда в законотворческой деятельности принимают участие не все граждане, а их представители, избранные на всеобщих выборах.

Впрочем, это порождает и проблемы — власть большинства может ущемлять права меньшинств, которые непропорционально представлены в законодательных органах.

Кроме того, даже в развитых демократических государствах существуют определенные слои общества, не имеющие права голоса.

Хотя им приходится жить в этой стране, подчиняться ее законам и платить налоги. Речь идет, в частности, о беженцах, мигрантах, заключенных, молодежи и т.д.

В последние годы было заметно отсутствие интереса в управлении государством со стороны граждан развитых демократических стран.

Соответственно, низкая явка на выборах порождает ряд вопросов и ставит под сомнение легитимность таких выборов. Ведь в некоторых странах власть избирается вообще меньшинством от общего числа граждан.

Отсюда возникает необходимость постоянно совершенствовать демократическое устройство своей страны и следить за тем, чтобы интересы всех слоев населения были равномерно вовлечены в политическую жизнь.

Как усовершенствовать демократию

Совет Европы предлагает несколько способов, как гражданам следить за уровнем демократии в своих странах:

Постоянно будь в курсе того, что происходит в политической жизни страны, и следи за решениями, которые принимают представители властей, которых ты избирал(-а). Выражай свои мнения с помощью своих представителей в парламенте или СМИ. Если какое-то решение тебе кажется недемократическим, то объединяйся со своими единомышленниками, чтобы ваша позиция была услышана, а политика — пересмотрена. Не пропускай ни одних выборов. Ведь если граждане не пользуются своим избирательным правом, то должностные лица избираются неэффективно.

Несмотря на некоторые недостатки демократии, не стоит думать, что она беззащитна и не может жестко реагировать на вызовы времени.

Напротив, война в Украине консолидировала все развитые демократические государства для того, чтобы защитить справедливость и противостоять наглой российской автократии.

Кроме экономической, гуманитарной и военной помощи Украине и санкций против РФ, россиянам запретили въезд по шенгенской визе в ряде европейских государств. Читай, какие страны и почему решились на это. А недавно Польша закрыла границу с Беларусью.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!