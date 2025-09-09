Польша закрывает границу с Беларусью: какие причины

Польша полностью закроет границу с Беларусью через военные учения Запад-2025, которые та проведет совместно с Россией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, цитирует его RMF24.

Он отметил, что его страна уже на этой неделе закроет границу с Беларусью, в том числе железнодорожные переезды.

Беларусь начинает обучение Запад-2025: Польша закрывает границу

Туск назвал военные учения двух стран агрессивными, чем и объяснил необходимость перекрытия границы:

— В пятницу начинаются агрессивные российско-белорусские учения Запад-2025. В этой ситуации мы закроем границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы, в ночь с четверга на пятницу.

Премьер-министр добавил, что также были другие провокации со стороны России и Беларуси как внутри страны, так и за ее пределами.

Именно в пятницу, 12 сентября, начинаются учения Запад-2025. Они продлятся до 16 сентября. Предварительно известно, что в них примут участие тысячи солдат и современная военная техника.

На прошлой неделе польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что нужно быть готовыми, ведь война в Украине началась именно с учений Запад.

— Сначала были учения, наращивание войск, подготовка. Многие, наверное, тогда не верили, что учения закончатся иначе (полномасштабным вторжением — ред.). Нам нужно быть внимательными к таким действиям. Польша следит за ситуацией и находится в полной боевой готовности.

Напомним, в августе Министерство обороны Беларуси направило в парламент проект, предусматривающий изменения в закон о военном положении. Согласно документу, при условии нападения на союзное государство Беларусь может ввести военное положение.

