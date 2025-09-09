Польща закриває кордон з Білоруссю: які причини

Польща повністю закриє кордон з Білоруссю через військові навчання Захід-2025, які та проведе спільно з Росією. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, цитує його RMF24.

Він зауважив, що його країна вже цього тижня закриє кордон із Білоруссю, зокрема і залізничні переїзди.

Білорусь починає навчання Захід-2025: Польща закриває кордон

Туск назвав військові навчання двох країн агресивними, чим і пояснив необхідність перекриття кордону:

— У п’ятницю розпочинаються агресивні російсько-білоруські навчання Захід-2025. У цій ситуації ми закриємо кордон із Білоруссю, включно із залізничними переходами, у ніч із четверга на п’ятницю.

Прем’єр-міністр додав, що також були інші провокації з боку Росії та Білорусі — як всередині країни, так і за її межами.

Саме у п’ятницю, 12 вересня, розпочинаються навчання Захід-2025. Вони триватимуть до 16 вересня. Попередньо відомо, що в них візьмуть участь тисячі солдатів та сучасна військова техніка.

Минулого тижня польський міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш заявив, що треба бути готовими, адже війна в Україні почалася саме з навчань Захід.

— Спочатку були навчання, нарощування військ, підготовка. Багато хто, мабуть, тоді не вірив, що навчання закінчаться інакше (повномасштабним вторгненням — ред.). Нам потрібно бути чуйними до таких дій. Польща стежить за ситуацією та перебуває у повній бойовій готовності.

Нагадаємо, у серпні Міністерство оборони Білорусі направило до парламенту проект, який передбачає зміни до закону про воєнний стан. Згідно з документом, за умови нападу на союзну державу Білорусь може запровадити воєнний стан.

