Білорусь змінює закон про воєнний стан — до чого тут напад на Росію

Міністерство оборони Білорусі направило до парламенту проект, який передбачає внесення змін до закону про воєнний стан.

Як повідомляє офіційний акаунт відомства в Telegram, за умови нападу на союзну державу Білорусь може запровадити воєнний стан на своїй території.

Нагадаємо, що Союзна держава — це наддержавна організація, що складається з Росії та Білорусі. Її створили 8 грудня 1999 року. Це рішення передбачає поетапно організований єдиний політичний, економічний, військовий, митний, валютний, юридичний, гуманітарний та культурний простір.

Білорусь змінює закон про воєнний стан: деталі

Новий законопроект пропонує такі норми:

узгодження термінології названих законів з положеннями Військової доктрини, приведення у відповідність до неї повноважень президента, Ради Безпеки, Міністерства оборони та Генштабу Збройних Сил у галузі оборони;

уточнення завдань армії та функцій Генштабу у сфері військової безпеки та збройного захисту країни;

оновлення переліку військових загроз, які можуть стати підставою для запровадження воєнного стану;

збройний напад на Союзну державу з боку будь-якої держави чи коаліції буде підставою для введення воєнного стану на території Білорусі.

Положення законопроекту дають підстави вважати, що Білорусь може запровадити воєнний стан навіть у разі ударів Сил оборони по військових об’єктах на території РФ.

Зазначимо, що у вересні заплановані спільні стратегічні навчання Росії та Білорусі Захід‑2025. У них має взяти участь понад 13 тисяч військовослужбовців.

У травні білоруське Міноборони оголосило про значне скорочення масштабів навчань та перенесення основних маневрів у глиб країни, нібито для зниження напруженості на кордоні з Польщею та Литвою.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускали, що Росія та Білорусь скоротили масштаб спільних військових навчань, запланованих на вересень 2025 року, ймовірно, для створення видимості співпраці та відвертання увагу від обмеженого військового потенціалу РФ за межами України.

Також експерти вважають, що країни скоротили спільні навчання, оскільки більша частина їхніх сил нині перебуває в Україні.

Зауважимо, що Польща серйозно посилила охорону кордону з Білоруссю. Серед причин — міграційний тиск та гібридні загрози.

