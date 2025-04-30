У Білорусі почали непублічно визнавати, що їхні громадяни гинуть на війні в Україні, хоча це не афішується.

У державних базах даних Білорусі по деяких загиблих громадянах прямо вказано, що причиною смерті стали бойові дії.

Це стало відомо завдяки дослідженню проекту Хочу жить та кіберпартизанам, які перевірили список загиблих.

Раніше було опубліковано список з 742 білорусів, які підписали контракт з армією РФ.

Білоруси воюють на боці РФ і гинуть — Мінськ підтверджує / 3 Фотографії

Кіберпартизани звернули увагу на цей список і з’ясували, що у державних базах даних дійсно фіксуються випадки, коли причиною смерті зазначені саме бойові дії.

Це є підтвердженням того, що Білорусь на офіційному рівні почала визнавати участь своїх громадян у війні проти України.

З’ясувалося, що більшість із цих людей є громадянами Білорусі. Однак серед них є й ті, хто раніше мав громадянство Росії або України.

Частина загиблих навіть не перебувала в Білорусі останнім часом, оскільки працювала або відбувала термін у Росії.

Багато з цих осіб мали судимості або працювали в силових структурах Білорусі, таких як Міністерство внутрішніх справ і КДБ.

Білоруси воюють на боці РФ і гинуть — Мінськ підтверджує / 3 Фотографії

Хоча не всі смерті зі списку були зафіксовані в офіційних базах, більшість з них збігаються з датами, вказаними у списку Хочу жить.

Це підтверджує часткову вірогідність інформації, отриманої від кіберпартизан.

Проект Хочу жить також надає можливість білорусам, які опинилися в лавах Російської армії проти своєї волі або більше не хочуть воювати, звернутися за допомогою.

Вони можуть отримати підтримку, щоб залишити лави російських військових і втекти від війни.

Загалом, за даними проекту Хочу жить щонайменше 96 білорусів загинули в Україні, воюючи на боці Росії.

Це ще раз підтверджує, що білоруські громадяни дійсно беруть участь у війні на стороні агресора.

Раніше ми розповідали історію білоруського військового Отто, який, попри всі труднощі, став на захист свободи України.

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