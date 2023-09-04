Хто біжить від смерті, того вона й наздожене: захисник України з білоруським паспортом Андрій Безсмертний про війну

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України Андрій Трацевський на псевдо Безсмертний залишив свою Батьківщину та пішов у тероборону Києва, а нині воює на фронті.

Які випробовування довелось пройти, щоб стати добровольцем та захищати іншу країну, розповів у новому інтерв’ю захисник України з білоруським паспортом Андрій Трацевський в ефірі телемарафону Єдині новини.

Про переїзд в Україну

— Поїхав з Білорусі у 2020 році після протестів, які були пов’язані з черговою фальсифікацію президентських виборів. Був на протестах з футбольними фанатами однією з рушійних сил.

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Не скажу протести. Коли ти виходиш боротись за правду проти якогось кричущого зла, тоді це обов’язок кожної людини.

Чому пішов воювати за Україну

— У людей є почуття честі та справедливості. Воно в мене по життю загострене, через що багато проблем, тому що з таким відчуттям у сучасному несправедливому світі можна сильно постраждати.

Я тут був не один, а й мої хлопці, які приїхали сюди через репресії. Зібрав усіх, сказав, що буде війна й планую воювати. Запитав, як вони думають вчинити. Усі одноголосно сказали, що теж будуть йти воювати.

Чому необхідно долучатись до ЗСУ

— Мотивовані хлопці, які пішли добровольцями ще у 2014 році або у 2022 році, вони, на жаль, закінчуються. Хто зараз йде? Тих, кого загнали. Мало в кого совість прокидається і він хоче піти служити.

Моя медійна робота направлена на те, щоб показати людям, яким доведеться йти воювати, що не так все страшно. Так, багато болю, крові та поту проливається, але не потрібно боятись цього.

Той, хто біжить від смерті, вона його значно швидше наздожене.

Про болючі особисті втрати

— На жаль, я втратив свого найкращого друга — Малі всім відомий. Він загинув під час виконання бойового завдання.

І нещодавно не стало ще одного мого близького друга з Азову на псевдо Молот, який з 2014 року воював. Він пройшов найжорстокіші бої в Маріуполі, на Азовсталі, полон. Після звільнення зібрав групу, але танковий снаряд його дістав. Це один з найкращих воїнів взагалі на цій планеті.

Коли гинуть такі люди, то розумієш, що везіння, напевно, найважливіше на цій війні.

У свої 61 має велике бажання захищати Україну ще один співвітчизник Андрія. Читай історію добровольця з Білорусі Валерія про службу та відмови через вік.

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