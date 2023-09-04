Кто бежит от смерти, того она и догонит: защитник Украины с белорусским паспортом Андрей Бессмертный о войне

В первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины Андрей Трацевский с позывным Бессмертный пошел в терроборону Киева, а ныне воюет на фронте. Он еще в 2020 году покинул свою Родину.

Какие испытания пришлось пройти, чтобы стать добровольцем и защищать другую страну, рассказал в новом интервью защитник Украины с белорусским паспортом Андрей Трацевский в эфире телемарафона Єдині новини.

О переезде в Украину

— Уехал из Беларуси в 2020 году после протестов, связанных с очередной фальсификацией президентских выборов. Был на протестах с футбольными фанатами одной из движущих сил.

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Не скажу протесты. Когда ты выходишь бороться за правду против какого-нибудь вопиющего зла, тогда это обязанность каждого человека.

Почему пошел воевать за Украину

— У людей есть чувство чести и справедливости. Она у меня по жизни обострена, из-за чего много проблем, потому что с таким ощущением в современном несправедливом мире можно сильно пострадать.

Я здесь был не один, но и мои ребята, приехавшие сюда из-за репрессий. Собрал всех, сказал, что будет война и планирую воевать. Спросил, как они думают поступить. Все единогласно сказали, что тоже будут идти воевать.

Почему необходимо присоединяться к ВСУ

— Мотивированные ребята, которые пошли добровольцами еще в 2014 году или в 2022 году, они, к сожалению, заканчиваются. Кто сейчас идет? Тех, кого загнали. Мало у кого совесть просыпается и хочет пойти служить.

Моя медийная работа направлена на то, чтобы показать людям, которым придется идти воевать, что не так все страшно. Да, много боли, крови и пота проливается, но этого не нужно бояться.

Кто бежит от смерти, она его гораздо быстрее догонит.

О болезненных личных потерях

— К сожалению, я потерял своего лучшего друга — Мали всем известен. Он погиб при выполнении боевого задания.

И недавно не стало еще одного моего близкого друга из Азова с позывным Молот, с 2014 года воевавшего. Он прошел жесточайшие бои в Мариуполе, на Азовстали, плен. После освобождения собрал группу, но танковый снаряд его достал. Это один из самых лучших воинов вообще на этой планете.

Когда гибнут такие люди, то понимаешь, что везение, наверное, самое важное на этой войне.

В свои 61 большое желание защищать Украину еще один соотечественник Андрея. Читай историю добровольца из Беларуси Валерия о службе и отказах из-за возраста.

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