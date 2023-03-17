В свои 61 имеет большое желание защищать Украину! История добровольца из Беларуси о службе и отказах из-за возраста

На войне в Украине воюют много белорусов. Они не поддерживают действующую власть своей страны и помогают нам прогнать врага с нашей земли. Многие разделяют наши взгляды на свободу и демократию, поэтому ведут общую борьбу.

Валерий родом из Беларуси, сейчас ему 61 год. Он приехал в Украину еще в 2021 году. Из своей страны он уехал, потому что боялся преследований. Валерий активно участвовал в протестах против диктатуры и действующей власти Беларуси. Свою историю он рассказал для Суспільного.

О службе в ТрО

Сейчас Валерий вынужден жить в каптерке на одной из баз Запорожья. Мужчина говорит, что он фактически имеет статус бездомного. Он остался один, без жилья и работы.

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А в начале полномасштабной войны он стал служить добровольцем. Говорит, наверное, имеет такой характер. Еще в советское время он окончил военное училище. Был капитаном запаса и инженером группы обслуживания авиационного вооружения отряда.

Полтора месяца мужчина служил в рядах территориальной обороны. Один из его собратьев был гранатометчиком и военным ВСУ, а Валерий — его помощником как боец ТрО. Но вскоре ему сообщили, что он не может служить по возрасту.

— Перед строем спросили: “Кому 60 лет — поднять руки”. Мы вышли. “Все, вы свободны”, — вспоминает Валерий. Добавляет, что на вопрос, куда идти дальше, получил ответ: “Куда хотите. Все вы нам не нужны!”

Служба в Хортицком полку

У Валерия было желание защищать Украину, поэтому он не сдался и снова пошел в военкомат. Получил предложение присоединиться к добровольческому формированию Хортицкий полк. Там мужчина служил до февраля 2023 года.

— Занимались подготовкой личного состава: слаженность, работа в группах, обращение с оружием. Охотились на дроны. Неожиданно пришел приказ расформировать, — делится он.

Валерий не мог сидеть без дела, искал другие формирования, к которым можно присоединиться. Но только слышали о его возрасте, отказывали. Но даже сейчас желание бороться за свободу Украины не исчезло.

— Я хочу. У меня есть здоровье и опыт, могу быть полезным. Почему бы не воспользоваться? Я этого не понимаю. Это вообще не правильно, — утверждает он.

Многие жители Беларуси не поддерживают действующую власть и помогают Украине: кто средствами, кто гуманитаркой, кто на поле боя. Ранее руководитель Белорусского кризисного центра во Львове Алексей Францкевич в своем интервью рассказал о создании центра и помощи украинцам.

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Фото: Суспільне Запоріжжя