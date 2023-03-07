Верит, что победа за Украиной, и прилагает к этому все усилия! История белоруса, уже не один год воюющего за нашу страну

Свободу и целостность Украины защищают воины из разных стран. Не один десяток мужчин воюют за Украину из соседней Беларуси. Одним из них является Дзмитрий.

Мужчина защищает Украину уже не первый год. Он приехал в Украину во время Революции Достоинства, когда увидел, как беркутовцы избивают людей на Майдане. Военный с позывным Зубр рассказал Армии.Inform свою историю и почему для него важно защищать Украину.

О войне с 2014 года

До того как в Украине началась война, Дзмитрий вообще не интересовался армией и даже не проходил срочную службу в родной Беларуси. Но когда Россия напала на Украину, он решил защищать ее. Тогда Зубр работал в Москве, вместе с друзьями активно выступали против войны, начатой Россией. Их неоднократно задерживали правоохранители, но отпускали из-за белорусского паспорта.

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Мужчина уже был готов идти воевать, но его жена родила дочь. Поэтому на войну Димитрий приехал в 2015 году. Он признается, что в 2014 году ему казалось, что летом все закончится. А знакомые говорили, что война будет длиться минимум пять лет.

Для меня это было дико. Но когда понял, что война затянется надолго, я без колебаний собрал вещи и поехал в Украину, — вспоминает он.

Весь год Зубр проходил обучение в Азове, он был готов к боевым действиям. Не хотел сидеть в тылу, поэтому начал искать другое подразделение. Так присоединился к Правому сектору к взводу Да Винчи. В его составе он воевал в Марьинке и Авдеевке. А уже в 2018 году Дзмитрий подписал контракт с отдельной механизированной бригадой имени князя Романа Великого. Тогда он постоянно находился в разведывательных подразделениях. А также повышал свой уровень знаний по саперному делу.

24 февраля: из Бельгии в Украину

Когда в 2021 году у Дзмитрия закончился контракт, он решил закончить карьеру военного или хотя бы сделать перерыв в службе и пожить в Европе. Однако, когда услышал о полномасштабном вторжении России, уже 25 февраля 2022 года был в Украине. Связался со знакомыми из Правого сектора и уже в марте начал участвовать в боевых действиях в Киевской области — в Мощуне и Ирпене.

Однажды вражеский танк попал в здание, где на седьмом этаже была позиция Зубра с собратьями. Загорелся пожар. Один из товарищей пошел узнать, можно ли эвакуироваться из горящего дома. А Зубр с другим товарищем вылезли через окно на парапет. Мужчина признается: думал, придется прыгать. Но вовремя вернулся собрат из поисков выхода и сказал, что можно эвакуироваться через пятый этаж, который был в огне.

Пришлось быстро обустраивать новые позиции, ведь российская пехота наступала, — вспоминает Дзмитрий.

Один из первых увидел Бучу

Когда защитник Зубр понял, что под Киевом бои уже утихают, решил присоединиться к своим братьям-белорусам, потому что они формировали отдельное подразделение. Мужчина стал начальником разведки батальона имени Кастуся Калиновского.

— Под Киевом мы участвовали в зачистке Бучи вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины. Когда заходили, люди сказали, что россияне за два часа до этого массово убежали. Мы были одними из первых, кто увидел последствия “русского мира” в Буче.

Вокруг десятки тел погибших гражданских людей, которые лежали уже не одну неделю. Это, конечно, ужасная картина, — делится Дзмитрий.

Позже мужчина участвовал в боях на Юге, поскольку знакомый предложил перевестись в одно из подразделений Сил поддержки. Говорил, что им очень нужны инженеры со знанием саперного дела.

— Я согласился и не жалею. Мое подразделение выполняло достаточно сложные задачи в Чернобыльской зоне. Там мы занимались инженерной разведкой, искали и наносили на карту вражеские минные поля, а их немало.

Каждое новое подразделение оккупантов, которое туда заходило, первым делом минировало местность, — объясняет он.

Мужчина уже много лет воюет за Украину, в прошлом году даже получил украинский паспорт, но только недавно узнал, что его дедушка родом из Бахмута. Именно поэтому ему важно защищать город. Дзмитрий верит, что победа будет за Украиной. Он также прилагает свои усилия, чтобы это произошло как можно скорее.

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