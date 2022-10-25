Его Украина началась с Крыма — история певца GREMO, создающего украиноязычные песни в Америке

Украина влюбляет в себя людей со всего мира. Они могут переезжать сюда жить или возвращаться снова и снова. Сейчас многие из-за границы помогают Украине, поддерживают наших людей и рассказывают правду о войне.

Один из них — певец Алекс Громаковский (GREMO). Он родом из Беларуси, сейчас живет в США, но собирает средства на благотворительных концертах для нужд беженцев и ВСУ, пишет песни на украинском языке, приезжает в Украину и привозит гуманитарную помощь. Он рассказал нам свою историю.

Как познакомился с Украиной

GREMO родился в небольшом городке Беларуси, получил высшее образование, отслужил в армии, затем отработал год по специальности, ведь учился на государственной основе.

Сейчас также смотрят

— Отдал долги государству и был свободен, думал, что делать. У меня было очень много амбиций и планов, они есть и сейчас. Я знал, что уеду из Беларуси, потому что хотел увидеть мир, — рассказывает он.

Мужчина пытался найти себя в родной стране, но ему не понравилось, как там все было устроено. В тот период, 2010 году, в Беларуси был кризис.

Мне было не очень комфортно там, ведь я свободолюбивый человек, люблю говорить, как я думаю и хочу. Все это привело к тому, что я уехал оттуда, — рассказывает он.

Тогда GREMO поехал в Ялту на стройку.

Моя Украина началась с Крыма. Я много объездил в Ялте, был в маленьких городках возле нее, в Симферополе, мне очень понравилось, — делится он.

Позже певец захотел поехать в Киев и посмотреть город, ведь много о нем слышал. Город его приятно удивил, и там он услышал украинский язык, ведь в Ялте он звучал очень редко.

— Я был очень поражен, побывал на экскурсии по Киеву, мне все очень понравилось. Большой город для парня 24 лет — это было что-то невероятное. Я захотел жить в Киеве.

Приехал домой, собрал вещи, собрал деньги, которые были, и сказал маме, что еду в Киев, — вспоминает мужчина о решении жить в Украине.

В Киеве он занимался персональным тренерством, ведь был мастером спорта Беларуси по армреслингу. Затем начал расширять круг общения и начал актерскую карьеру, затем занимался бодибилдингом. Он говорит, что в его маленьком городке в Беларуси не было такой возможности, поэтому это произошло в Киеве.

— Два года плодотворно занимался и выступал, в 2015 году стал чемпионом Украины по бодибилдингу. Объездил пол Украины. Был во Львове, там мне очень понравилось. Тогда меня впервые поразил запад Украины. Но потом в 2015 году поехал в Америку, потому что хотел чего-то большего, — делится GREMO.

О музыке

По его словам, музыка была с мужчиной с детства, так же, как и спорт. Это были параллели, которые не пересекались. Он спортом зарабатывать себе на жизнь, но продолжал писать в ящик.

Раньше мужчина писал песни на русском языке, но в Америке встретил свою жену-украинку. Она предложила ему писать на украинском. Сначала он переводил свои русские песни на украинский, писал две версии новых песен, а сейчас хочет продолжать делать украиноязычный контент.

GREMO выступал на многих фестивалях в Америке и Канаде.

— На 50 лет маме написал песню Маме, но на русском языке. Уже в Америке перевел на украинский. Она очень нравилась всем на фестивалях в Чикаго и Канаде, — говорит певец.

Впоследствии он хотел писать какие-то социальные песни, так появилась У далекій стороні. GREMO говорит, что это его история.

В начале войны он написал песню До хмар, на нее его вдохновил Призрак Киева. Впоследствии появилась песня American Ukranian о двух народах, о поддержке. Также перепел песню Скрябина Сам собі країна.

— Отчасти, это моя история, эмигрантская… Мне сам Кузьма по душе как человек, его высказывание мысли. Он любил свободу, — делится мужчина.

На написание песен его вдохновляют пережитые события. Он хочет выложить свои эмоции и чувства на бумагу, но сделать это красиво. Ему приятно, когда слушатели находят себя в его песнях.

Певец рассказывает, что его песни положительно воспринимают в Америке, прежде всего, украинская диаспора. Однако американцам тоже они нравятся.

— Возможно, они не все понимают по тексту, но воспринимают позитивно то, что развиваем украиноязычный контент.

Многим нравится украинский язык и песни, потому что они очень мелодичны, — рассказывает артист.

О поездках в Украину

С 24 февраля GREMO уже дважды приезжал в Украину. Здесь он снял клип на свою песню. В социальных сетях мужчина рассказывает о войне и о том, как сейчас живут украинцы.

— Я уже дважды был в Украине, и вот приеду в третий раз. Я поставил себе такое правило — чаще бывать в здесь. Мы организовываем благотворительные мероприятия, где собираем средства, которые идут на помощь беженцам или военным. Также мы сотрудничаем с благотворительным центром в Америке, — рассказывает мужчина.

Мужчина с организациями Ukrainian Women’s Association of America и Chicago UA помогают строить корпус для детского дома в Черновцах. Также он поддерживает связь с бригадой ТрО, с которой снимал клип. Сейчас они на Харьковском направлении и певец помогает им, чем может.

— В начеле полномасштабного вторжения, когда я первый раз ехал в Украину, вез много помощи. На границе в Польше меня продержали 15 часов, не понимали, кто я. Американец, рожденный в Беларуси, едет в Украину с кучей помощи. У меня было много сумок и медицинская помощь, и военное оборудование.

Также долго держали на украинской границе. Потом меня пропустили, и все эти сумки с помощью попали, куда надо, — вспоминает GREMO.

Он планирует свою третью поездку, хочет проводить благотворительные концерты.

Надеюсь, люди еще не устали донатить, ведь это нужно делать. Я надеюсь, что мы соберем средства и передадим их на нужды ВСУ и беженцам.

Об украинцах

— По-моему, сила украинцев в единстве. Сейчас это стало еще заметнее. Такую сплоченную и смелую нацию трудно найти. Это, наверное, в крови каждого украинца.

Во время полномасштабного вторжения России я уже дважды приезжал в Украину, и здесь сейчас энергетика нереальная, здесь энергетика чего-то большего, чем просто нация.

В прошлый раз я в Украине задержался на 30 дней дольше, чем планировал, и сейчас снова собираюсь приехать, чтобы здесь помогать. Ведь победа скоро, и это знает каждый украинец, — говорит певец.

Музыка во время войны играет огромную роль. Раньше мы рассказывали историю военного Ярослава о важности музыки во время войны.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!