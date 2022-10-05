Во время войны музыка должна присутствовать в жизни на все 200% — история артиста, вставшего на защиту страны

Герой этой истории — Ярослав. Он родом из Кропивницкого, по специальности учитель, но смог проработать в этой сфере всего полгода. Мужчина любит музыку, поэтому посвятил себя этому делу.

До полномасштабного вторжения России работал в Муниципальном городском духовом оркестре. Его историей поделились в Оперативном командовании Юг.

До 24 февраля Ярослав работал музыкантом и вокалистом. Он принимал участие в городских и частных мероприятиях. Уже за полгода до полномасштабной войны постоянно смотрел новости и анализировал их. Жена даже ругалась из-за этого.

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Уже тогда он убедился, что полномасштабное наступление будет, но не знал, когда это произойдет.

— Договорился с женой: как только все начнется, заправляем в автомобиль полный бак горючего, она забирает детей и едет как можно дальше. Хотя бы в сторону Умани к моим родителям, а дальше, при необходимости, и за границу. Тогда жена согласилась, — рассказывает военный.

Что касается себя, то он давно решил встать на защиту страны, если это будет необходимо. Но всем построенным планам не суждено было сбыться. Ночью 24 февраля все запаниковали, а жена наотрез отказалась уезжать без мужа. Однако Ярослав от своего плана не отказался.

Я сказал, что поехал заправлять машину, а сам отправился в военкомат.

— В восемь часов утра я уже был там. Очередь уже была огромной. Решил таки заправить машину, пока толпа немного уменьшится, и снова вернулся, — вспоминает музыкант.

Он дождался своей очереди и даже успел пройти медкомиссию. Мужчине сказали идти домой и ждать звонка, после которого через 15 минут он должен был быть в военкомате.

Жена не обрадовалась этой новости, еще и ожидаемый звонок раздался сразу по возвращении домой.

— Жена встала на дверях и не отпускала. Честно говоря, тогда я уже прощался, думал, уже не вернусь. Но не пойти я не мог. Я себя давно настроил на это. Если не пойду, как тогда смотреть в глаза своим детям, своей семье, родителям? Кто, если не я, встанет на их защиту? — рассуждает Ярослав.

Опираясь на опыт мужчины, его записали в силы территориальной обороны, поэтому он присоединился к рядам 121-й бригады ТрО Кировоградской области.

Даже сейчас он не отказывается от любимого занятия, иногда начинает петь на службе. Он уверен, что музыка помогает проживать события.

— Во время войны музыка должна присутствовать в жизни на все 200% из 100%. Она очень хорошо отвлекает от всего происходящего ужаса.

Если ежедневно вдумываться только в горе, то можно быстро сойти с ума, — делится артист.

Он отмечает, что говорит именно о пении и прослушивании музыки.

— Через песню человек обновляет состояние души, набирается новых сил двигаться дальше, поднимает боевой дух. Это очень важно, — говорит военный.

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