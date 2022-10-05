Рассказы

Во время войны музыка должна присутствовать в жизни на все 200% — история артиста, вставшего на защиту страны

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 октября 2022, 20:00
Во время войны музыка должна присутствовать в жизни на все 200% — история артиста, вставшего на защиту страны
Фото: Facebook

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