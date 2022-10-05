Розповіді

Під час війни музика має бути присутня у житті на всі 200% — історія артиста, який став на захист країни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Жовтня 2022, 20:00
Під час війни музика має бути присутня у житті на всі 200% — історія артиста, який став на захист країни
Фото: Facebook

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