Під час війни музика має бути присутня у житті на всі 200% — історія артиста, який став на захист країни

Герой цієї історії — Ярослав. Він родом із Кропивницького, за фахом вчитель, але зміг пропрацювати в цій сфері лише півроку. Чоловік любить музику, тому присвятив себе цій справі.

До повномасштабного вторгнення Росії працював у Муніципальному міському духовому оркестрі. Його історією поділилися в Оперативному командуванні Південь.

До 24 лютого Ярослав працював музикантом та вокалістом. Він брав участь у міських та приватних заходах. Уже за півроку до повномасштабної війни постійно дивився новини та аналізував їх. Дружина навіть сварилася через це.

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Уже тоді він впевнився, що повномасштабний наступ буде, але не знав, коли це станеться.

— Домовився з дружиною: щойно все почнеться, заправляємо в автівку повний бак пального, вона забирає дітей та їде якомога далі. Хоча б в бік Умані до моїх батьків, а далі, за потреби, і за кордон. Тоді дружина погодилася, — розповідає військовий.

Щодо себе, то він давно вирішив стати на захист країни, якщо це буде потрібно. Але всім побудованим планам не судилося збутися. Вночі 24 лютого всі запанікували, а дружина навідріз відмовилася їхати без чоловіка. Проте Ярослав від свого плану не відмовився.

Я сказав, що поїхав заправляти машину, а сам вирушив до військкомату.

— О восьмій ранку я вже був там. Черга вже була величезною. Вирішив таки заправити машину, поки натовп трішки зменшиться, і знову повернувся, — згадує музикант.

Він дочекався своєї черги та навіть встиг пройти медкомісію. Чоловікові сказали йти додому та чекати дзвінка, після якого за 15 хвилин він мав бути у військкоматі.

Дружина не зраділа цій новині, ще й очікуваний дзвінок пролунав відразу після повернення додому.

— Дружина стала на дверях і не відпускала. Чесно кажучи, тоді я вже прощався, думав, уже не повернуся. Але не піти я не міг. Я себе давно налаштував на це. Якщо не піду, то як тоді дивитися в очі своїм дітям, своїй родині, батькам? Хто, як не я, стане на їх захист? — міркує Ярослав.

Спираючись на досвід чоловіка, його записали до сил територіальної оборони, тож він приєднався до лав 121-ї бригади ТрО Кіровоградщини.

Навіть зараз він не відмовляється від улюбленого заняття, іноді починає співати на службі. Переконаний, що музика допомагає проживати події.

— Під час війни музика має бути присутня в житті на всі 200% зі 100%. Вона дуже добре відволікає від усього жаху, що відбувається.

Якщо щоденно вдумуватися лише в горе, то можна швидко з’їхати з глузду, — ділиться артист.

Він наголошує, що говорить саме про спів та прослуховування музики.

— Через пісню людина оновлюється, оновлює стан душі, набирається нових сил рухатися далі, підіймає бойовий дух. Це надзвичайно важливо, — говорить військовий.

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