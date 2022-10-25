Його Україна почалася з Криму — історія співака GREMO, який створює україномовні пісні в Америці

Україна закохує в себе людей з усього світу. Вони можуть переїжджати сюди жити або повертатися знову і знову. Зараз багато людей з-за кордону допомагають Україні, підтримують наших людей та розповідають правду про війну в Україні.

Один із них співак — Алекс Громаковський (GREMO). Він родом із Білорусі, зараз живе в США, але збирає кошти на благодійних концертах для потреб біженців і ЗСУ, пише пісні українською мовою, приїжджає до України та привозить гуманітарну допомогу. Він розповів нам свою історію.

Як познайомився з Україною

GREMO народився у невеличкому містечку Білорусі, здобув вищу освіту, відслужив в армії, потім відпрацював рік за спеціальністю, адже навчався на державній основі.

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— Віддав борги державі та був вільний, думав, що робити. У мене було дуже багато амбіцій і планів, вони є і зараз. Я знав, що поїду з Білорусі, бо хотів побачити світ, — розповідає він.

Чоловік намагався знайти себе у рідній країні, але йому не сподобалося, як там все було влаштовано. У той період, 2010 рік, у Білорусі була криза.

Мені було не дуже комфортно там, адже я вільнолюбна людина, люблю висловлюватися, як я думаю і хочу. Все це призвело до того, що я поїхав звідти, — розповідає він.

Тоді GREMO поїхав до Ялти на будівництво.

Моя Україна почалася з Криму. Я багато об’їздив у Ялті, був у маленьких містечках біля неї, у Сімферополі, мені все дуже сподобалося, — ділиться він.

Пізніше співак захотів поїхати до Києва та подивитися місто, адже багато про нього чув. Місто його приємно здивувало, і там він почув українську мову, адже в Ялті вона звучала дуже рідко.

— Я був дуже вражений, побував на екскурсії Києвом, мені все дуже сподобалося. Велике місто для хлопця 24 років це було щось неймовірне. Я захотів жити у Києві.

Приїхав додому, зібрав речі, зібрав гроші, які були, й сказав мамі, що їду до Києва, — згадує чоловік про рішення жити в Україні.

У Києві він займався персональним тренерством, адже був майстром спорту Білорусі з армреслінгу. Згодом почав розширювати коло спілкування та почав акторську кар’єру, потім займався бодибілдингом. Він каже, що у його маленькому містечку в Білорусі не було такої можливості, тому це здійснилося в Києві.

— Два роки плідно займався й виступав, у 2015 став чемпіоном України по бодибілдингу. Об’їздив пів України. Був у Львові, там мені дуже сподобалося. Тоді мене вперше вразив захід України. Але потім у 2015 році поїхав до Америки, бо хотів чогось більшого, — ділиться GREMO.

Про музику

За його словами, музика була з чоловіком з дитинства, так само як і спорт. Це були паралелі, які не перетиналися. Він спортом заробляв на життя, але продовжував писати в шухляду.

Раніше чоловік писав пісні російською мовою, але в Америці зустрів свою дружину-українку. Вона запропонувала йому писати українською. Тож спершу він перекладав свої російські пісні українською, писав дві версії нових пісень, а зараз хоче продовжувати робити україномовний контент.

GREMO виступав на багатьох фестивалях в Америці та Канаді.

— На 50 років мамі написав пісню Мамі, але російською мовою. Вже в Америці переклав на українську. Вона дуже подобалася усім на фестивалях в Чикаго та Канаді, — каже співак.

Згодом він хотів писати якісь соціальні пісні, так з’явилася пісня У далекій стороні. GREMO каже, що це його історія.

На початку війни він написав пісню До хмар, на неї його надихнув Привид Києва. Згодом з’явилася пісня American Ukranian про два народи, про підтримку. Також переспівав пісню Скрябіна Сам собі країна.

— Частково це моя історія, емігрантська… Мені сам Кузьма до душі як людина, його висловлювання думки. Він любив свободу, — ділиться чоловік.

На написання пісень його надихають пережиті події. Він хоче викласти свої емоції та почуття на папері, але зробити це красиво. Йому приємно, коли слухачі знаходять себе у його піснях.

Співак розповідає, що його пісні позитивно сприймають в Америці, насамперед українська діаспора. Проте американцям також подобаються пісні.

— Можливо, вони не все розуміють по тексту, але позитивно сприймають те, що ми зараз розвиваємо україномовний контент.

Багатьом подобається українська мова і пісні, бо вони дуже мелодійні, — розповідає артист.

Про поїздки в Україну

З 24 лютого GREMO вже двічі приїжджав до України. Тут він зняв кліп на свою пісню. У соціальних мережах чоловік розповідає про війну та як зараз живуть українці.

— Я вже двічі був в Україні, і ось приїду втретє. Я поставив собі таке правило — частіше бувати в Україні. Ми організовуємо благодійні заходи, де збираємо кошти, які йдуть на допомогу біженцям або військовим. Також ми співпрацюємо з благодійним центром в Америці, — розповідає чоловік.

Також чоловік з організаціями Ukrainian Women’s Association of America та Chicago UA допомагають будувати корпус для дитячого будинку в Чернівцях. Також він підтримує зв’язок з бригадою ТрО, з якою знімав кліп. Зараз вони на Харківському напрямку, і співак допомагає їм, чим може.

— На початку повномасштабного вторгнення, коли я вперше їхав в Україну, віз багато допомоги. На кордоні в Польщі мене протримали 15 годин, адже не розуміли, хто я. Американець, народжений в Білорусі, їде в Україну з купою допомоги. У мене було багато сумок — і медична допомога, і військове обладнання.

Також довго тримали на українському кордоні. Потім мене пропустили, і всі ці сумки з допомогою потрапили, куди треба, — згадує GREMO.

Він планує свою третю поїздку, хоче проводити благодійні концерти.

Сподіваюсь, люди ще не втомилися донатити, адже це треба робити. Я сподіваюся, що ми зберемо кошти й передамо їх на потреби ЗСУ і біженцям.

Про українців

— На мою думку, сила українців в єдності. Зараз це стало ще помітніше. Таку згуртовану і сміливу націю важко знайти. Це, напевно, в крові кожного українця.

Під час повномасштабного вторгнення Росії я вже двічі приїжджав в Україну — і тут зараз енергетика нереальна, тут енергетика чогось більшого, ніж просто нації.

Минулого разу я в Україні затримався на 30 днів довше, ніж планував, і зараз знову збираюся приїхати, щоб тут допомагати. Адже перемога скоро — і це знає кожен українець, — каже співак.

Музика під час війни грає велику роль. Раніше ми розповідали історію військового Ярослава про важливість музики під час війни.

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