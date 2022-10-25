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Його Україна почалася з Криму — історія співака GREMO, який створює україномовні пісні в Америці

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Жовтня 2022, 18:00
Історія співака GREMO про знайомство з Україною та українські пісні
Фото: Instagram

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