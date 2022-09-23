Розповіді
Ексклюзив

Це так символічно, як же без нього? Історія музиканта з Лисичанська, який починає кожен свій виступ з гімну України

Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Вересня 2022, 14:00
Історія музиканта з Лисичанська, який починає кожен свій виступ з гімну України
Фото: Unsplash

Ексклюзиви
Це так символічно, як же без нього? Історія музиканта з Лисичанська, який починає кожен свій виступ з гімну України
Про стратегію ЗСУ, контрнаступ України та світло в кінці тунелю для росіян — інтерв’ю з Наталею Гуменюк
булінг
Позбутись поділу на невидимок і монстрів: як зробити видимою проблему булінгу та вирішити її назавжди
яким буде українське суспільство
Погляд у майбутнє: яким буде українське суспільство після війни та до чого потрібно підготуватись
Інтерв'ю з Денисом Іваником - 13-річним українським співаком
План на рік — продовжувати творити українську музику: 13-річний співак Денис Іваник про свої творчі цілі
Дивитись більше

Більше новин
Як знайти час на себе з дитиною - порада психологині й мами
“Я завжди ставлю потреби дитини й сім’ї на перший план. Як знаходити час на себе?”
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Мама азовця — Святослава Паламаря “Калини” про його стан після полону
Здоров’я підірване — мама Святослава Паламара “Калини” про стан азовця після полону
Це так символічно, як же без нього? Історія музиканта з Лисичанська, який починає кожен свій виступ з гімну України
Революційний iPhone 14: причини купити гаджет Apple
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Мама азовця — Святослава Паламаря “Калини” про його стан після полону
Здоров’я підірване — мама Святослава Паламара “Калини” про стан азовця після полону
Грошова допомога пенсіонерам від ООН — як подати заявку
Додаткова грошова допомога для пенсіонерів 2200 грн від ООН — як отримати?
Обстріли Миколаївщини 23.09.2022: наслідки ракетних ударів
“Привітали” з 85-річчям — окупанти обстріляли ракетами С-300 будинки, морський порт, театр та газогін на Миколаївщині

Відео
0:02:29
Обстріли Миколаївщини 23.09.2022: наслідки ракетних ударів

“Привітали” з 85-річчям — окупанти обстріляли ракетами С-300 будинки, морський порт, театр та газогін на Миколаївщині
0:04:23
Мати Назарія Гринцевича про звільнення парамедика з Азовсталі
Я рахувала не дні, а секунди — мати звільненого наймолодшого захисника Азовсталі про зустріч із сином
0:02:34
Українських військових жорстоко катували: Буданов про повернення полонених
Українських захисників піддавали жорстоким тортурам! Кирило Буданов про звільнених військових
0:04:41
Особливості навчання українських дітей у Польщі
Рівні права та спрощена процедура зарахування — як польські школи піклуються про українських дітей
Обстріли Марганця і Нікополя 23 вересня: останні новини
І знов смертельний ворожий вогонь. Росіяни вгатили по Нікополю і Марганцю, є загиблі
Карта бойових дій в Україні 23.09.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 23 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:02:17
інтерв'ю кадирівця
Позиції РФ обстрілюють з території “ЛНР”: Золкін вперше взяв інтерв’ю у “кадировця”
0:02:55
Зеленодольська громада
З березня люди сплять у підвалах! Росіяни безупинно гатять по Зеленодольській громаді
0:04:23
Референдуми РФ
Хочуть зібрати гарматне м’ясо з українців? Навіщо РФ псевдореферендуми
0:03:47
Роман Кашпур
Я втратив кінцівку і побратимів не для того, щоб усе покинути: історія медаліста Ігор Героїв Романа Кашпура
Більше відео
Мама азовця — Святослава Паламаря “Калини” про його стан після полону
Читати далі
Здоров’я підірване — мама Святослава Паламара “Калини” про стан азовця після полону
Це так символічно, як же без нього? Історія музиканта з Лисичанська, який починає кожен свій виступ з гімну України
Читати далі
Про стратегію ЗСУ, контрнаступ України та світло в кінці тунелю для росіян — інтерв’ю з Наталею Гуменюк

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь