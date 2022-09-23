Это так символично, как же без него? История музыканта из Лисичанска, который начинает каждое свое выступление с гимна Украины

Это мог быть обычный сентябрьский день. Только повеяло первой осенней прохладой. Школьники пытались привыкнуть к новому распорядку дня, как родители к тому, что дети все же быстро растут.

На этих быстро меняющихся улицах Киева было что-то, что, казалось, может существовать вечность. Это была до боли знакомая мелодия, звучавшая как-то необычно.

Только через минуту удалось понять — это гимн Украины в акустическом исполнении одинокого фортепиано рядом с красным корпусом университета, гордо носящим имя величественного поэта.

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Где-то среди деревьев и довольно неоднородной аудитории, постоянно сменявшейся с пятилетних на 70-летних и наоборот, иногда разбавляясь другими возрастными группами, стоял инструмент уличного музыканта.

Его зовут Антон Рыженко. Он всегда начинает свое выступление с гимна Украины. Говорит, что для него это не просто традиция, а еще хороший шанс поднять боевой дух горожан.

Это так символично. Как нам без него? — с удивлением повторяет Антон.

Музыкальный путь мужчины начался уже давно. Впервые он сел за инструмент еще в возрасте шести лет, когда в родном Лисичанске пришел на обучение в музыкальной студии.

Антон вспоминает, что город был тогда обаятельно цветущим. И неохотно добавляет, что после 2014 все очень изменилось. Сначала Лисичанск покрылся серым налетом прифронтового городка. Теперь он практически полностью разрушен. Все, что может теперь сказать музыкант о родном городе — просто ужас.

А много лет назад Антон делал первые шаги в музыкальной карьере. Читать по нотам ему совершенно не нравилось, потому начал подбирать все, что слышал. К удивлению, первыми на слух попали мотивы песен Бритни Спирс. Затем были легендарные Тарас Петриненко и ABBA.

Шли годы, картинка за окном менялась: жизнь в Лисичанске, учеба в Луганске, работа в Северодонецке, обустройство в Киеве. Столица не сразу приняла музыканта и как требовательная дама попросила пройти несколько испытаний.

Сначала Антон работал на стройке, потом курьером и только потом смог вернуться к занятиям музыкой и укрепить свои чувства любви к Киеву за 13 лет совместной жизни.

Теперь этот волшебный город, как называет его сам Антон, наполняется его игрой. Во время полномасштабной войны не так часто, как раньше, но все же возможность заниматься любимым делом дороже.

Кроме того, оно тоже приносит пользу. Во-первых, в арсенале бойца музыкального фронта все украинские хиты. Как говорит музыкант, наш язык музыкальный. Поэтому, пожалуй, и песни настолько мелодичны. Сам Антон тоже немного пытается говорить по-украински и с каждым словом приобретает уверенность.

Это музыкальная речь. Как на ней не разговаривать?

В его исполнении можно услышать немало хитов. Конечно, есть Червона рута, Пісня про рушник, Чорнобривці и Україно Тараса Петриненко.

Антон рассказывает, что в большинстве своем это его любимые мелодии, но каждый раз пытается смотреть на аудиторию и угадать, что нужно сыграть дальше. А еще лучше — можно добавить что-то свое в уже давно знакомые композиции.

Часто это джазовые нотки и несколько фантазийных мотивов, чтобы добавить жизнь и душу в те песни, которые кто-то уже мог подзабыть. А вот свои мелодии музыкант пока играет не так часто.

Другая польза от музыки Антона — это помощь защитникам. Сейчас, несмотря на большие финансовые потери, половина заработка из каждого выступления всегда идет на ВСУ. Не возникает вопроса “почему?”, скорее “а как иначе?”. Главное, чтобы закончилась война и страна отстроилась.

Дай Бог, чтобы все, что было разрушено, восстановилось и отстроилось. Но сначала нужно вернуть временно оккупированные территории.

У каждого свой фронт — каждый день доказывают смелые украинцы. У кого-то музыкальный, а у кого-то медицинский. Читай историю отчаянного фельдшера из Бородянки, который два месяца находился на смене.

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