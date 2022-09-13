Вернулся со смены аж через два месяца! История отчаянного фельдшера из Бородянки

После начала полномасштабной войны в Украине появилось много героев, которые продолжают рисковать своей жизнью, чтобы сохранить твою.

Одним из таких является фельдшер Вышгородской станции экстренной медицинской помощи в поселке Бородянка Александр Мазуренко.

24 февраля мужчина встретил на смене в Бородянке. Под звуки вертолета вражеского десанта он сдал пост и скорее пошел домой.

Добрался Александр только к вечеру, дал инструкции родным и сразу отправился назад, в Бородянку. Поскольку транспорт уже не ходил, пришлось преодолеть 50 км пешком, пять – семь из них через леса.

Информация от коллег уже была — знал, куда иду. Люди удивлялись, зачем, а я не мог по-другому. Семью увидел только через два месяца.

Начало войны: фельдшеры на службе

Подстанция, на которой работал Александр, находилась в 70 м от главного перекрестка, поэтому команда считала ракеты, технику и отправляла данные ТРО или в чат-бот.

Почти сразу оккупанты начали обстреливать все, что можно: дома, машины, людей, поэтому вызовов было много, а связь с диспетчерской постоянно обрывалась.

За Бородянкой, в сторону Блиставицы, Гостомеля и Бучи, карету скорой помощи разворачивали на блокпостах, ведь украинским медикам уже были не рады.

Пережитые обстрелы

С 1 марта на город начали сбрасывать авиабомбы, и это, говорит Александр, было самым страшным.

Бомбы сбрасывали прямо на дома. Не на инфраструктуру или завод, не на нефтебазу или водоканал, целенаправленно на девятиэтажки. Пилоты прекрасно видели, куда сбрасывают смерть.

Один такой взрыв, когда ракета попала в крайний подъезд соседнего дома, ощутил на себе сам Александр Мазуренко. В результате в отделении скорой помощи вылетели стекла и двери, а стеклом ранило людей.

Надо было быстро оправиться и собрать раненых, однако российские самолеты не заставили себя ждать и сбросили вторую ракету прямо в дом. Отделение помощи разнесло вдребезги, пострадала и карета скорой, которую пришлось оставить.

Быстро забрали раненых и перебазировались в районную больницу. Там был подвал, но главное, это было подальше от трассы. Оттуда и принимали вызовы.

Однако доехать фельдшеры могли не ко всем, особенно, когда начинались обстрелы, приходилось просить людей вывозить пострадавших другой дорогой. На одном из таких выездов команда потеряла и вторую машину, стеклом испортили колеса.

Была опасность погибнуть и оказаться в плену. Поэтому команда решила переезжать в Песковку, в 30 км от Бородянки.

С собой взяли людей из подвала, а в селе Загальцы подобрали людей, которые прятались в подвале детского сада, и уехали на двух машинах.

Формула-1

Ночью команда все же рискнула и вернулась в Бородянку, чтобы поменять колеса и забрать две машины.

Видели, как в Формуле-1 меняют колеса? Так наши ребята меняли, наощупь. А я хватал на подстанции какие-то остатки бинтов, растворов. Таскал все в машину.

Машины очень пригодились, ведь очень скоро начались обстрелы и авиабомбардировки Песковки, вызовов было немало.

Больше всего Александру запомнился случай с раненым ребенком. Пулевым ранением ему раздробило кость. Это первый раненый ребенок, которого он завозил в больницу Радомышля, в 60 км.

Команда спасения

Без хорошей команды, признается Александр Мазуренко, он не справился бы. Ему вызвались помогать два водителя, на которых всегда можно было положиться.

С ними выезжали на самые опасные направления и под обстрелы, однако удавалось не только спасаться, но и помогать другим.

Еще одна вещь, спасшая немало жизней — турникет, который Александр купил еще очень давно в Швейцарии, а два года он просто ездил на дне его сумки.

Уже с 28 февраля, когда встал на смену, взял его с собой. И он сразу понадобился… Единственный турникет был тогда у меня. Я его очень берег. И он спас жизнь 18 человек так точно.

Возвращался домой из своей смены фельдшер через два месяца. Ехал в своей красной форме на велосипеде через лес, и, хотя его чуть не спутали с оккупантом, он все-таки добрался до семьи.

Вскоре за свой героизм, за спасение людей под постоянными вражескими обстрелами Александр заслуженно получил орден За мужество III степени.

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