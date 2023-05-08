Люди

Воює за Україну, а після перемоги мріє повернутися на Батьківщину! Історія Павла з Білорусі, що служить в інтернаціональному легіоні

Ірина Тимчишин 08 Травня 2023, 18:00

Більше відео
0:04:54
Допомога переселенцям у Києві: як працюють волонтерські штаби
З собою лише маленька сумка та болісні кадри зруйнованого дому в телефоні: як підтримують переселенців у столиці
0:02:31
професійні курси в Одесі
Нова професія за шість тижнів! В Одесі відкрили професійні курси для переселенців
0:03:31
військова форма
Вони робили одяг для фешн-показів, а тепер — форму зразка НАТО! Ця історія надихне тебе
0:02:51
Казки від тата на війні
Вкладають спати з передової! Проект Казки від тата на війні
Дивитись більше

Останні відео
0:04:31
Павло Шурмєй

Воює за Україну, а після перемоги мріє повернутися на Батьківщину! Історія Павла з Білорусі, що служить в інтернаціональному легіоні
0:04:54
Допомога переселенцям у Києві: як працюють волонтерські штаби
З собою лише маленька сумка та болісні кадри зруйнованого дому в телефоні: як підтримують переселенців у столиці
0:04:12
Боєць «Італієць» у дніпровській лікарні
Військовий ще у лікарні, але вже рветься знову на фронт… Вражаюча історія бійця Італійця
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Карта бойових дій в Україні 08.05.2023 онлайн
Продовження тактики терору та “евакуація” українців: карта бойових дій в Україні 8 травня в режимі онлайн
9 травня день в історії
Чому саме 9 травня Росія відзначає День перемоги та коли почали проводити паради на Червоній площі
0:03:59
Чугуїв
Історії, від яких холоне кров! Жителі Чугуєва зможуть повернутись додому, але що робити зі спогадами
0:03:17
Інженер фонду "Карітас" робить заміри
Надають гроші власникам! Благодійний фонд Карітас допомагає відновити будинки на Миколаївщині
0:02:31
професійні курси в Одесі
Нова професія за шість тижнів! В Одесі відкрили професійні курси для переселенців
0:03:31
військова форма
Вони робили одяг для фешн-показів, а тепер — форму зразка НАТО! Ця історія надихне тебе
Більше відео
Допомога переселенцям у Києві: як працюють волонтерські штаби
Читати далі
З собою лише маленька сумка та болісні кадри зруйнованого дому в телефоні: як підтримують переселенців у столиці

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь