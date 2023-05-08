Воює за Україну, а після перемоги мріє повернутися на Батьківщину! Історія Павла з Білорусі, що служить в інтернаціональному легіоні

На Прикарпатті після поранення відновлюється боєць інтернаціонального легіону — Павло Шурмєй. Білорус за національністю та професійний спортсмен уже рік, як б’є окупантів пліч-о-пліч з добровольцями чи не з усього світу. Поранення Павло дістав під Бахмутом. Каже, щойно рани загояться, обов’язково повернеться у стрій. А після перемоги — і до рідної Білорусі, куди йому поки що дорога закрита.

Павлові 46 років. Усе життя він у професійному спорті займався академічним веслуванням, виступав за національну збірну Білорусі на світових чемпіонатах та Олімпійських іграх. І жодного стосунку до військової справи не мав.

Про службу в Україні

Торік 24 лютого Павло був на тренуваннях у США та за два тижні після початку повномасштабного вторгнення уже був в Україні, бо одружений на українці з Миколаєва. Одразу вступив до лав ЗСУ та рушив вибивати ворога із Київщини.

За рік чоловік добре вивчив географію України, бо пройшов чимало гарячих точок.

Чоловік пригадує: був в Ірпені, потім у Миколаївській області, на Херсонщині, коли брали перший плацдарм, далі Сєвєродонецьк, Гуляйполе і Бахмут.

Саме під Бахмутом Павло і був поранений під час ворожого обстрілу. У них була добре захищена позиція, та осколок із танкового снаряда прошив руку наскрізь.

Павло каже: він простий солдат інтернаціонального легіону, і його вражають побратими, які прийшли звільняти Україну від путінської навали. Багато хто з них без військового досвіду — це цивільні, які мали роботу у найпрестижніших світових компаніях. За офіційними даними, в легіоні служать громадяни 55 країн.

Наш підрозділ окремий білоруський, але ми працюємо разом з українцями, грузинами, американцями, новозеландцями, французами.

Скільки білорусів воює на боці України, Павло не зізнається. Каже — багато. І після реабілітації на Прикарпатті чоловік планує знову стати у стрій.

Після перемоги Павло мріє з’їздити на свою батьківщину, батьківщину без Лукашенка, бо після того, як став до лав інтернаціонального легіону у Білорусі, на нього завели кримінальну справу.

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