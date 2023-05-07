Люди

Вони робили одяг для фешн-показів, а тепер — форму зразка НАТО! Ця історія надихне тебе

Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 07 Травня 2023, 20:00

Більше відео
0:02:31
професійні курси в Одесі
Нова професія за шість тижнів! В Одесі відкрили професійні курси для переселенців
0:02:51
Казки від тата на війні
Вкладають спати з передової! Проект Казки від тата на війні
0:05:01
Росіяни повністю замінували село Кам'янку — міни збирають відрами
Росіяни замінували все село! У Кам’янці люди власними руками розгрібають міни
0:14:20
Що відбувається з депортованими українськими дітьми — Верещук
Росіяни пішли далі, ніж нацисти! ОБСЄ визнала депортацію дітей злочином
Дивитись більше

Останні відео
0:03:17
Інженер фонду "Карітас" робить заміри

Надають гроші власникам! Благодійний фонд Карітас допомагає відновити будинки на Миколаївщині
0:02:31
професійні курси в Одесі
Нова професія за шість тижнів! В Одесі відкрили професійні курси для переселенців
0:03:31
військова форма
Вони робили одяг для фешн-показів, а тепер — форму зразка НАТО! Ця історія надихне тебе
0:02:51
Казки від тата на війні
Вкладають спати з передової! Проект Казки від тата на війні
карта бойових дій
Евакуація окупантів та заяви про заміну в Бахмуті — ситуація на фронті та карта бойових дій 7 травня 2023
0:04:32
Арт терапія
Вилити біль на полотно. Як пензлі й фарба допомагають військовим повернутися до життя
0:03:20
Перископ, виготовлений із каналізаційної труби
Перископи з каналізаційних труб можуть врятувати життя військовим — як їх створюють
0:13:07
Віталій Кім про майбутню перемогу та життя на Миколаївщині після росіян
Перемога буде у 2023 році! Віталій Кім про відновлення Миколаївщини та прогнози на близьке майбутнє
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Це історична подія! Характеристика ракети Кинджал, яку збили українці
0:03:37
костел святого миколая
Як легендарний костел Святого Миколая перетворився на волонтерський хаб та що з ним тепер відбувається
Більше відео
професійні курси в Одесі
Читати далі
Нова професія за шість тижнів! В Одесі відкрили професійні курси для переселенців
Казки від тата на війні
Читати далі
Вкладають спати з передової! Проект Казки від тата на війні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь