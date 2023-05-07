Вони робили одяг для фешн-показів, а тепер — форму зразка НАТО! Ця історія надихне тебе

Львівська дизайнерка з початку повномасштабного вторгнення перепрофілювала виробництво і взялася допомагати війську. На підприємстві раніше робили дизайнерський одяг, а зараз шиють форму натівського зразка і постійно вдосконалюють моделі. Далі розповідаємо історію, яка надихає.

Дизайнерка Олена показує нам невеличке ательє, де до війни відшивали одяг для фешн-показів. Виробництво працювало здебільшого на експорт. Та після повномасштабного вторгнення мода відійшла на задній план.

І аби зберегти безробітній колектив та працювати на користь держави – тут почали виготовляти тактичний одяг для війська.

Тактичний одяг важкий у виготовленні. Ми не могли робити щось інше, бо це наша сильна сторона — пошиття складного одягу, — розповідає дизайнерка Олена Гусєва.

За приклад взяли форму натівського зразка. Подекуди кравчиням навіть довелося удосконалювати ці стандарти, враховуючи побажання самих військових.

— Ми змінювали розмір кишені, тому що нам була замала натівська, змінювали кут, тому що хлопцям було незручно. Різні деталі, щоб не вилітало нічого, на цигарки та на телефон кишені.

Тепер постійні клієнти – це волонтери та військові. В асортименті є зимовий та літній тактичний костюми, флісові куртки з вентиляційними отворами та літні сорочки. Нині найбільший сезонний попит на літній тактичний костюм. В день їх відшивають від 50 до 70 одиниць.

Наша особливість є в тому, що в нас є і маленькі розміри, такий як 40-й український і дуже великі 66-68-й. Також ми можемо робити одяг під індивідуальні виміри.

На підприємстві працює зо три десятки кравчинь. Більшість каже, перекваліфікуватись із пошиття дизайнерського вбрання на тактичний одяг було нескладно, але і там, і там є свої особливості.

Наразі підприємство потроху відновлює і довоєнне пошиття дизайнерського одягу. Покупці — іноземні партнери. Мають з-за кордону вже замовлення і на продаж тактичного одягу. Перша експортна партія поїде до Польщі.

А ось у Харкові чоловіки виготовляють перископи для фронту з каналізаційних труб. За рік роботи зекономили військовим сотні тисяч гривень, адже не беруть платню за свою роботу.