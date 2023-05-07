Они делали одежду для фэшн-показов, а теперь — форму образца НАТО! Эта история вдохновит тебя

Львовская дизайнер с начала полномасштабного вторжения перепрофилировала производство и принялась помогать войску. На предприятии раньше делали дизайнерскую одежду, а сейчас шьют форму натовского образца и постоянно совершенствуют модели. Далее рассказываем вдохновляющую историю.

Дизайнер Елена показывает нам небольшое ателье, где до войны отшивали одежду для фэшн-показов. Производство работало в основном на экспорт. После полномасштабного вторжения мода отошла на задний план.

И чтобы сохранить безработный коллектив и работать в пользу государства – здесь начали производить тактическую одежду для войска.

Тактическая одежда тяжела в изготовлении. Мы не могли делать что-то другое, потому что это наша сильная сторона — пошив сложной одежды, — рассказывает дизайнер Елена Гусева.

В качестве примера взяли форму натовского образца. Кое-где портнихам пришлось совершенствовать эти стандарты, учитывая пожелания самих военных.

— Мы меняли размер кармана, потому что нам был маловат натовский, меняли угол, потому что ребятам было неудобно. Различные детали, чтобы не вылетало ничего, на сигареты и телефон карманы.

Теперь постоянные клиенты – это волонтеры и военные. В ассортименте есть зимний и летний тактический костюм, флисовые куртки с вентиляционными отверстиями и летние рубашки. Сейчас самый сезонный спрос на летний тактический костюм. В день их отшивают от 50 до 70 единиц.

Наша особенность в том, что у нас есть и маленькие размеры, такой как 40-й украинский и очень большие 66-68-й. Также мы можем производить одежду под индивидуальные измерения.

На предприятии работает три десятка портних. Большинство говорит, переквалифицироваться по пошиву дизайнерской одежды на тактическую одежду было несложно, но и там, и там есть свои особенности.

Сейчас предприятие понемногу возобновляет и довоенный пошив дизайнерской одежды. Покупатели – иностранные партнеры. Имеют из-за границы уже заказы и на продажу тактической одежды. Первая экспортная партия отправится в Польшу.

А вот в Харькове мужчины изготавливают перископы для фронта из канализационных труб. За год работы сэкономили военным сотни тысяч гривен, ведь не берут плату за свою работу.