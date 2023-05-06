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Перископы из канализационных труб могут спасти жизни военных — смотри, как их создают

Татьяна Доцяк 06 мая 2023, 19:00

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Перископ, виготовлений із каналізаційної труби

Перископы из канализационных труб могут спасти жизни военных — смотри, как их создают
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