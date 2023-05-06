Перископы из канализационных труб могут спасти жизни военных — смотри, как их создают

В Харькове мужчины производят перископы для фронта из канализационных труб. За год работы сэкономили военным сотни тысяч гривен, ведь не берут плату за свою работу. До полномасштабной войны ни один из них не работал на оборону, бизнесмены занимались твердотопливными котлами. Их перископы военные использовали при обороне Харькова, а сейчас это глаза защитников на Купянском направлении.

В обычном, на первый взгляд, цехе Николай разрезает канализационную трубу на несколько одинаковых частей, каждую тщательно зачищает и берется за новую.

На первый взгляд обычная мастерская, которая уже год работает на армию, производит перископы. Обрабатывают трубы внутри, ведь там есть блеск, мешающий военным нормально видеть.

Перископы видели только в детстве — игрушечные. Но когда враг пошел на Харьков, к бизнесменам обратился один из волонтеров с просьбой помочь защитникам.

Хорошая штучка — монокуляр. Враг будет обозначен, а нас не видно. Большое спасибо всем. Слава Украине! — передают свои отзывы военные с передовой.

А еще принялись изготавливать антенны для радиостанций, которые вдвое увеличивают радиус трансляции. Верят, что их работа пригодится при контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

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