Перископи з каналізаційних труб можуть врятувати життя військовим — як їх створюють

У Харкові чоловіки виготовляють перископи для фронту з каналізаційних труб. За рік роботи зекономили військовим сотні тисяч гривень, адже не беруть платню за свою роботу. До повномасштабної війни жоден із них не працював на оборону, бізнесмени займалися твердопаливними котлами. Їхні перископи військові використовували під час оборони Харкова, а зараз це очі захисників на Куп’янському напрямку.

У звичайному, на перший погляд, цеху Микола розрізає каналізаційну трубу на кілька однакових частин, кожну ретельно зачищає і береться за нову.

Насправді звичайна майстерня, яка вже рік працює на військо, виготовляє перископи. Обробляють труби всередині, адже там є блиск, який заважає військовим нормально бачити. Перископи бачили лиш у дитинстві — іграшкові. Та коли ворог сунув на Харків, до бізнесменів звернувся один із волонтерів з проханням допомогти захисникам.

Гарна штучка — монокуляр. Ворог буде позначений, а нас не видно. Дуже вам дякую усім. Слава Україні! — передають свої відгуки військові з передової.

А ще взялися виготовляти антени для радіостанцій, які вдвічі збільшують радіус трансляції. Вірять, що їхня робота стане в пригоді під час контрнаступу Збройних сил України.

Раніше ми розповідали про те, що криється за “бавовною” в окупованому Криму та нещасними випадками в Росії.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!