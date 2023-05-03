Небесна кара для росіян: що криється за “бавовною” в окупованому Криму та нещасними випадками в Росії

Перші дні травня показують, наскільки загострюються події на фронті та в тилу. Росіяни щодня обстрілюють ракетами та дронами українські міста, але мають і потужну відповідь від ЗСУ та невідомих підривників у РФ.

Читай у нашому матеріалі, що відбувається в Росії та окупованому Криму.

Зміна тактики росіян

Антикризовий радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону про масовані удари росіян, зокрема зміну тактики та стратегії ворога й геополітичну ситуацію у світі.

За останній тиждень Україна зазнала від росіян кількох масованих ракетних та дронових ударів поспіль, останній з них був сьогодні вночі. Читай детально, що відомо про обстріл Києва та Дніпра 3 травня. Масштаби обстрілів нагадують жовтень 2022.

Очевидно, що в росіян є зміна тактики. Вони завдають прямі удари по цивільним об’єктам. Вони хочуть спровокувати нас на певні реакції, — каже Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, зміна тактики з обстрілів критичної інфраструктури на удари по цивільних об’єктах, на думку росіян, має змусити українців розпочати контрнаступ швидше. Росіяни намагаються зробити так, щоб непідготовлені та розлючені українці пішли в наступ і програли.

Михайло Подоляк також вважає, що такі дії росіян можуть бути націлені на провокацію західних суспільств, які пропонуватимуть сісти за стіл переговорів. Третім варіантом є прощупування нових траекторій ударів.

Вони перевіряють, чи повністю ми закрили небо. Також перевіряють, чи буде в них можливість бити по українським містам, якщо фронт посунеться не на користь росіян, — каже Михайло Подоляк.

Чи чекати переговорів з Росією

Російські окупанти просувають ідеї переговорів, але позиція президента України чітка: будь-які переговори починаються з першого пункту формули миру — виводу всіх російських військ.

Вивід може бути добровільним або примусовим, який Подоляк вважає реалістичним.

Коли росіяни говорять про переговори, вони мають на увазі врахування їхніх вимог. Відмова від суверенітету, відмова від окупованих територій, не переслідувати за воєнні злочини, не вимагати репарацій тощо.

Подоляк розповів, що відбувається в Росії та окупованому Криму

У Ленінградській області вибухнула лінія електропередач, у Брянській — поїзди з нафтою сходять з рейок, в окупованому Севастополі вибухнула нафтобаза ВМФ Росії, і це ще неповний список подій за останні дні.

Михайло Подоляк вважає це чіткими наслідками масштабної війни. Він прогнозує, що кількість вибухів у Росії буде зростати. Росія втрачає керування, цей процес для них неконтрольований.

Росіяни досі перебувають під ейфорією пропагандистського впливу. Все ще вважають, що мають право, вони в злиднях та розплачуються тисячами життів, — додає Подоляк.

Росіяни ображені на весь світ та помітно панікують. Вони слідують своїй вигаданій історії про бомбардування людей на Донеччині у 2014 році, тому вважають, що мають право вбивати українців.

Раніше ми розповідали про унікальні кадри операції ЗСУ під Бахмутом.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!