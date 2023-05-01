Штурм на позиції під Бахмутом потрапив на відео. Унікальні кадри операції ЗСУ

Сучасну війну можна назвати війною дронів. Вони — очі наших захисників, які допомагають завдавати ударів по окупантах. Цінність безпілотників продемонстрував підрозділ аеророзвідки Terra.

Бійці опублікували детальний розбір штурмової операції на одній із позицій під Бахмутом, де наших військових з повітря підтримують оснащені снарядами дрони.

Раніше підрозділ вів розвідку та корегував вогонь нашої великокаліберної артилерії. Тепер освоюють методики супроводу піхоти під час штурму ворожих позицій.

Командир підрозділу Абдула розповідає про снаряди, які можуть нести дрони:

— Відомі усім ВОГ-17, осоколково-фугасні боєприпаси підвищеної потужності, осколково-кумулятивні боєприпаси, і нова розробка — боєприпас підвищеної потужності з довгим хвостовиком теж осколково-фугасний.

Проведення штурмової операції з використанням дронів

Піхота третьої окремої штурмової бригади розвертається на полі бою. Спершу штурмовики натрапляють на ворожого командира взводу чи відділення. Його дії спокійні та вивірені. Зав’язується бій, сторони закидують одне одного гранатами. Штурмовики встигли відскочити та не отримали поранень.

Один з них веде вогонь по ворогу, щоб той не зміг кинути наступну гранату. Поле бою перебуває під контролем, інформація передається з дронів. Далі український захисник чує інформацію, що ворог відволікся, та рушає на його ліквідацію. Успішно. Оборонці рухаються далі.

Раніше ми розповідали, як працює аеророзвідка ЗСУ на Бахмутському напрямку.

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