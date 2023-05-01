Україна

Штурм на позиції під Бахмутом потрапив на відео. Унікальні кадри операції ЗСУ

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 01 Травня 2023, 20:00
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