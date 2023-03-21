Україна

Поки серця битимуться, нищитимемо окупантів! Один день із життя військових аеророзвідки

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 21 Березня 2023, 23:00
Як працюють військові аеророзвідки: один день з роботи

Більше відео
пісочин
Одна ракета — понад 10 млн грн збитків: наслідки терору в Пісочині
0:04:57
Як отримати громадянство України
Треба обов’язково скласти іспит з української мови та історії! Як отримати громадянство України
0:03:47
Посівна-2023 в Україні: як аграрії працюють на всіяних снарядами полях
Посівна 2023, яка вже стала подвигом! Як українські аграрії працюють на полях, всіяних снарядами
0:03:27
Виробництво броньованого скла
Автівка витримала танкову колону: як релоковане підприємство виготовляє броньоване скло та авто для волонтерів
Дивитись більше

Останні відео
0:03:17
Як працюють військові аеророзвідки: один день з роботи

Поки серця битимуться, нищитимемо окупантів! Один день із життя військових аеророзвідки
пісочин
Одна ракета — понад 10 млн грн збитків: наслідки терору в Пісочині
0:04:57
Як отримати громадянство України
Треба обов’язково скласти іспит з української мови та історії! Як отримати громадянство України
0:03:47
Посівна-2023 в Україні: як аграрії працюють на всіяних снарядами полях
Посівна 2023, яка вже стала подвигом! Як українські аграрії працюють на полях, всіяних снарядами
0:03:27
Виробництво броньованого скла
Автівка витримала танкову колону: як релоковане підприємство виготовляє броньоване скло та авто для волонтерів
Карта бойових дій в Україні
Весняний наступ окупантів наближається до кульмінації: карта бойових дій в Україні 21 березня в режимі онлайн
0:03:24
Бахмут
Рятують Бахмут від оточення! Як українські десантники працюють на передовій — відео з фронту
0:04:07
Маріуполь
Загиблих не рахували… Спогади маріупольців, що розривають серце кожному
0:03:12
жінки на фронті
Дівчата — справжні мужні воїни: як жінки на фронті доводять щодня, що в Україні немає слабкої статі
0:03:47
Піка Чуджо Хідето
Залишатимусь тут, допоки народ України не зможе жити в мирі! Історія незламного японського волонтера
Більше відео
пісочин
Читати далі
Одна ракета — понад 10 млн грн збитків: наслідки терору в Пісочині

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь