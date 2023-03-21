Поки серця битимуться, нищитимемо окупантів! Один день із життя військових аеророзвідки

Успішні дії наших сил оборони без роботи аеророзвідки у сучасній війні важко й уявити. Оператори безпілотників не лише проводять розвідку і корегують вогонь наших артилеристів та ракетників, але й самі знищують російських окупантів та їхню техніку.

Відео знищення російської техніки та боєприпасів за рік повномасштабної війни вже стали звичними. Та за кожним таким успіхом стоїть величезна підготовча робота наших аеророзвідників. Воїни аеророзвідки 103-ї окремої бригади ТрО Збройних сил України чимало працюють, щоб з ВОГа — пострілу для гранатомета — зробити “гостинці” для російських окупантів.

— Перше, що нам потрібно зробити, — зняти пороховий заряд, який знаходиться у нижній частині ВОГа, — розповідає військовий.

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Кожна дія має бути максимально вивірена, кажуть аеророзвідники на псевдо Батя та Айті. У своїй майстерні хлопці виготовляють пекельні сюрпризи, які потім падають на окупантів з неба. З підготовленими боєприпасами та дронами аеророзвідники виїжджають на завдання. Усі їхні кроки і рухи спокійні і професійні.

На рахунку лише цього екіпажу аеророзвідки щонайменше 300 ліквідованих російських загарбників.

— Працюємо ми в аеророзвідці вже близько десяти місяців. Точно сказати не можемо, яку кількість окупантів знищили. Але за, нашими підрахунками, близько 300 російських військових, — каже Айті.

Українські воїни налаштовані рішуче вигнати росіян з нашої землі.

— Чому ми тут і виконуємо цю роботу? Найперше, заради наших дітей, батьків, близьких. Хочемо, щоб вони жили в безпеці та в мирі. Щоб ніхто ніколи не знав з наших дітей і рідних, що означає війна.

Поки буде хоча б один окупант ходити по нашій землі, поки наші серця будуть битися — ми будем їх нищити, — каже боєць на псевдо Батя.

Раніше ми розповідали, як українські десантники працюють на передовій у Бахмуті.

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