Україна

Не пам’ятаю, щоб з серпня тут була тиша! Військовий про ситуацію в Бахмуті зараз та інтенсивність боїв

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Березня 2023, 11:00
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