Не пам’ятаю, щоб з серпня тут була тиша! Військовий про ситуацію в Бахмуті зараз та інтенсивність боїв

Бахмут залишається найгарячішою точкою на карті бойових дій в Україні. Російські військові не полишають спроб захопити місто. Вони штурмують українські позиції та продовжують артилерійські обстріли.

Українські військові продовжують стримувати сили ворога та не дають окупантам захопити місто. Бахмут стоїть, його оборона продовжується, попри російські фейки. Військовий 93-ї ОМБр Холодний яр Олексій Кондаков розповів ведучій розмовної студії телемарафону Яні Брензей про ситуацію у Бахмуті.

Яка ситуація у Бахмуті

За словами Кондакова, у місті тривають позиційні бої. Частково ворог може прориватися, але ця відстань сягає не більш як 20-40 м. Місцями можуть прориватися українські військові. Окупанти частіше застосовують міномети, артилерію, від чого страждають міста, які розташовані поблизу Бахмута, зокрема і Часів яр.

Зараз також дивляться

Військовий каже, що загарбники не змінюють своєї тактики й просуваються піхотою. Наші артилеристи майже не стихають, б’ють по ворогу і не дають просуватися його піхоті. Знищують артилерію ворога, а також міномети та СПГ.

— Бої тривають завжди. Я не пам’ятаю з серпня, щоб у Бахмуті була тиша. Якщо місцями зменшилася інтенсивність, то це ситуаційно.

Тобто окупанти готують якісь операції, висуваються, отримують на горіхи і деякий час мовчать. Відновлюються та готують нові операції.

У такі моменти, можливо, місцями інтенсивність боїв зменшується, — пояснює Кондаков.

Про настрої у Бахмуті

— Настрій — виконувати наказ. Військовослужбовці Збройних сил виконують свій обов’язок, стримуючи та знищуючи ворога, роблячи все для захисту суверенітету України та її кордонів.

Тож настрій бойовий! Виконуватимемо наказ, скільки скажуть! — говорить військовий.

Він каже, що його мотивують люди: ті, хто в тилу, близькі, рідні, мати, дружина. Більшість позицій забезпечені зв’язком, тому є можливість спілкуватися з рідними, і це допомагає.

Українські військові ведуть боротьбу на морі, землі та в небі. Хоча в Чорному морі багато ворожих кораблі, наші військові уміло протистоять окупантам. Раніше ми розповідали, як Україна веде війну у морі.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: 93-тя ОМБр Холодний яр