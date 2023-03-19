Украина

Не помню, чтобы с августа здесь была тишина! Военный о ситуации в Бахмуте сейчас и интенсивности боев

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 марта 2023, 11:00
Бахмут сьогодні: військовий розповів, що відбувається у місті

Больше видео
Карта бойових дій в Україні 19.03.2023 онлайн
Отразили 83 атаки врага: карта боевых действий в Украине 19 марта в режиме онлайн
0:03:14
Американские врачи
Съехались из всех штатов для помощи Украине: как американские врачи спасают переселенцев в Черкассах
0:02:44
Николаевская область новости
Жили без света год! Как в Николаевскую область возвращаются блага цивилизации
Карта бойових дій в Україні
Россияне создают новые пыточные на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 18 марта в режиме онлайн
Смотреть больше

Последние видео
0:05:36
Бахмут сьогодні: військовий розповів, що відбувається у місті

Не помню, чтобы с августа здесь была тишина! Военный о ситуации в Бахмуте сейчас и интенсивности боев
Карта бойових дій в Україні 19.03.2023 онлайн
Отразили 83 атаки врага: карта боевых действий в Украине 19 марта в режиме онлайн
0:03:02
пес Даф допомагає ремонтувати машини
Ночью охранник, а днем помощник-талисман: как пес Даф помогает ремонтировать машины для ВСУ
0:03:14
Американские врачи
Съехались из всех штатов для помощи Украине: как американские врачи спасают переселенцев в Черкассах
0:02:44
Николаевская область новости
Жили без света год! Как в Николаевскую область возвращаются блага цивилизации
Карта бойових дій в Україні
Россияне создают новые пыточные на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 18 марта в режиме онлайн
0:02:14
Робот Alpha Wolf
Сохраняет жизни спасателей! В Украине работает уникальный робот-пожарный
0:02:20
перехвачені розмови окупантів
Я ни детей, никого в живых оставлять не буду! Новые перехваченные разговоры оккупантов
0:04:10
Изюм новости
Здесь посадим цветы! Изувеченный Изюм возвращается к жизни
0:02:18
Роман
“На меня упал весь потолок”: как подросток выжил после обстрела дома в Бахмуте
Больше видео
Карта бойових дій в Україні 19.03.2023 онлайн
Читать дальше
Отразили 83 атаки врага: карта боевых действий в Украине 19 марта в режиме онлайн

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь