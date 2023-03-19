Не помню, чтобы с августа здесь была тишина! Военный о ситуации в Бахмуте сейчас и интенсивности боев

Бахмут остается самой горячей точкой на карте боевых действий в Украине. Российские военные не оставляют попыток захватить город. Они штурмуют украинские позиции и продолжают артиллерийские обстрелы.

Украинские военные продолжают сдерживать силы врага и не дают оккупантам захватить город. Бахмут стоит, его оборона продолжается, несмотря на российские фейки. Военный 93-й ОМБр Холодный яр Алексей Кондаков рассказал ведущей телемарафона Яне Брензей о ситуации в Бахмуте.

Какая ситуация в Бахмуте

По словам Кондакова, в городе продолжаются позиционные бои. Частично враг может прорываться, но это расстояние достигает не более 20-40 м. Местами могут прорываться украинские военные. Оккупанты чаще применяют минометы, артиллерию, от чего страдают города, расположенные вблизи Бахмута, в том числе и Часов яр.

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Военный говорит, что захватчики не меняют свою тактику и продвигаются пехотой. Наши артиллеристы почти не стихают, бьют по врагу и не дают продвигаться пехоте. Уничтожают артиллерию врага, минометы и СПГ.

— Бои продолжаются всегда. Я не помню с августа, чтобы в Бахмуте была тишина. Если местами уменьшилась интенсивность, это ситуативно.

То есть, оккупанты готовят какие-то операции, выдвигаются, получают на орехи и некоторое время молчат. Возобновляются и готовят новые операции.

В такие моменты, возможно, местами интенсивность боев уменьшается, — объясняет Кондаков.

О настроениях в Бахмуте

— Настроение — выполнять приказ. Военнослужащие Вооруженных сил исполняют свой долг, сдерживая и уничтожая врага, делая все для защиты суверенитета Украины и ее границ.

Так что настроение боевое! Будем выполнять приказ, сколько скажут! — говорит военный.

Он говорит, что его мотивируют люди: те, кто в тылу, близкие, родные, мать, жена. Большинство позиций обеспечены связью, поэтому есть возможность общаться с родными, и это помогает.

Украинские военные борются на море, земле и в небе. Хотя в Черном море много вражеских кораблей, наши военные умело противостоят оккупантам. Ранее мы рассказывали, как Украина ведет войну в море.

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Фото: 93-тя ОМБр Холодний яр