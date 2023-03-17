“На мене впала вся стеля”: як підліток вижив після обстрілу будинку у Бахмуті

Нині в Україні є кілька регіонів, де проживати цивільним — особливо небезпечно. Йдеться про області, в яких тривають активні бойові дії, окупація чи відносна близькість до ворога. Особливо влада закликає виїздити з небезпечних регіонів батьків з дітьми.

У Бахмуті під час обстрілу стеля власної кімнати ледь не поховала 16-річного хлопця. Будинок, де перебував Роман Кенздюра з батьками та бабусями, став мішенню для окупантів. Хлопець дивом виліз з-під завалів.

З травмами голови та руки підлітка госпіталізували у лікарню на Донеччині, а згодом евакуювали до Львова.

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Зараз хлопець каже: в день, коли його будинок став ціллю для росіян, вони вже вирішили виїздити з міста. Зібрали речі та ранком наступного дня мали їхати до безпечного місця.

— На мене впала вся стеля: дошки, тинькування, шифер, — каже Роман.

Пощастило, що поряд були українські військові, які одразу кинулися витягати цивільних. До них Роман самотужки виліз з-під завалів. Зараз стан хлопця стабілізований.

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