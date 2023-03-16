Окупанти знищують Авдіївку постійними артилерійськими та ракетними обстрілами: яка ситуація у місті та як живуть місцеві

Найскладніша ситуація залишається на Донеччині. Люди у прифронтових населених пунктах страждають від постійних обстрілів. Окупанти знищують Авдіївку, але там ще залишаються жити люди.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафогу Єдині новини про ситуацію в місті.

Ситуація в Авдіївці сьогодні

Зранку 16 березня окупанти здійснили масований артилерійський обстріл старої частини міста. Потім здійснили танковий обстріл.

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— Відбувається артилерійська дуель. Наші військові відповідають окупантам, роблять це влучно. Ми спостерігаємо, що на певний проміжок часу артилерія перестає працювати, а потім росіяни починають бити з інших напрямків, — розповідає він.

За минулу добу по місту влучили шість ракет, але загалом їхня кількість може сягати 10-12. Здебільшого окупанти застосовують С-200, Х-59, Х-111, Х-555. За словами Барабаша, влітку та восени ворог майже не застосовував ракет, лише РСЗВ.

Зараз, найімовірніше, вони вирішили стерти місто, тому б’ють такими ракетами, — говорить голова міськради.

Скільки людей залишається в Авдіївці

Попри обстріли у місті залишаються люди та родини з дітьми. Віталій Барабаш розповідає, що постійно вмовляли людей евакуюватися. Перед тим як Кабмін ухвалив постанову про примусову евакуацію дітей, в Авдіївці наполягали, щоб місцеві виїжджали. Багато мешканців дослухалися поради.

За словами Барабаша, два тижні тому в Авдіївці було 47 дітей, вчора — вже 13. Сьогодні мали евакуюватися ще двоє дітей. Можливо, зовсім скоро вдасться вивезти усіх дітей.

В Авдіївці залишається близько 2000 людей. Барабаш говорить, що у місті також працює лікарня. Невеликий колектив з лікарів, медсестер та технічного персоналу підтримує санітарну ситуацію та надають допомогу місцевим.

Евакуація з Авдіївки

Поліціянти підрозділу Білий Янгол проводять евакуацію з Авдіївки. Вони вивозять людей на броньованому бусі, а всередині мають дитячі бронежилети та аптечки. Вони вивозять людей з небезпечних територій та щодня вмовляють евакуюватися тих, хто залишається.

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