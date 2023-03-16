Украина

Оккупанты уничтожают Авдеевку постоянными артиллерийскими и ракетными обстрелами: какая ситуация в городе и как живут местные

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 марта 2023, 23:00
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