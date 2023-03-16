Оккупанты уничтожают Авдеевку постоянными артиллерийскими и ракетными обстрелами: какая ситуация в городе и как живут местные

Самая сложная ситуация остается в Донецкой области. Люди в прифронтовых населенных пунктах страдают от постоянных обстрелов. Оккупанты уничтожают Авдеевку, но там еще остаются жить люди.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини о ситуации в городе.

Ситуация в Авдеевке сегодня

Утром 16 марта оккупанты совершили массированный артиллерийский обстрел старой части города. Затем совершили танковый обстрел.

Сейчас также смотрят

— Происходит артиллерийская дуэль. Наши военные отвечают оккупантам, делают это точно. Мы наблюдаем, что на определенный промежуток времени артиллерия перестает работать, а затем россияне начинают бить с других направлений, — рассказывает он.

За прошедшие сутки по городу попали шесть ракет, но в общей сложности их количество может достигать 10-12 в день. В основном оккупанты применяют С-200, Х-59, Х-111, Х-555. По словам Барабаша, летом и осенью враг почти не применял ракет, только РСЗО.

Сейчас, вероятнее всего, они решили стереть город, поэтому бьют такими ракетами, — говорит глава горсовета.

Сколько человек остается в Авдеевке

Несмотря на обстрелы, в городе остаются люди и семьи с детьми. Виталий Барабаш рассказывает, что постоянно уговаривали людей эвакуироваться. Перед тем как Кабмин принял постановление о принудительной эвакуации детей, в Авдеевке настаивали, чтобы местные уезжали. Многие жители прислушивались к совету.

По словам Барабаша, две недели назад в Авдеевке было 47 детей, вчера — уже 13. Сегодня должны были эвакуироваться еще двое детей. Возможно, совсем скоро удастся вывезти всех детей.

В Авдеевке остается около 2000 человек. Барабаш говорит, что в городе также работает больница. Небольшой коллектив врачей, медсестер и технического персонала поддерживает санитарную ситуацию и оказывают помощь местным.

Эвакуация из Авдеевки

Полицейские подразделения Белый Ангел проводят эвакуацию из Авдеевки. Они вывозят людей на бронированном бусе, а внутри имеют детские бронежилеты и аптечки. Они вывозят людей с опасных территорий и ежедневно уговаривают эвакуироваться тех, кто остается.

Российские военные с первых дней полномасштабной войны бьют по Харькову. Ранее мы рассказывали, как российские военные обстреляли интернат в Харькове.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!