Таких громких взрывов не слышали с прошлой весны! Россияне разрушили интернат в Харькове — последствия жестокого удара

Ракетой по учебному заведению. 15 марта оккупанты ударили по одному из интернатов Харькова. Это снова была старая советская С-300 с территории Белгородской области России.

Взрывная волна от ракетного удара была настолько сильной, что бетонную глыбу колодца теплосетей сорвало и перекинуло прямо в лобовое стекло газели. Водитель уже должен был сидеть за рулем и отправляться в путь, повезло, что он немного опоздал.

20-летний Егор в момент взрыва как раз собирался поздравить маму с днем рождения, но вместо этого пришлось успокаивать.

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— Здесь всего 30 м до жилых домов, он здесь не один. Любая ракета могла задеть жилой дом. Еще 20 минут после взрыва я успокаивал соседа и свою маму, ведь взрыв был очень громкий, — говорит Егор.

Ракета упала во дворе интерната в районе Алексеевка в Харькове. Детей эвакуировали еще в прошлом году. Теперь у здания нет целой стены, уничтожены учебные и жилые комнаты. Образовалась огромная воронка, землю с которой взрывной волной раскинуло по всему району. В некоторых домах рядом на верхних этажах выбило окна, рассказывают очевидцы.

Коммунальщики сразу начали убирать землю с проезжей части. Местные говорят, что таких громких взрывов не слышали с прошлой весны.

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