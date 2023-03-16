Украина

Таких громких взрывов не слышали с прошлой весны! Россияне разрушили интернат в Харькове — последствия жестокого удара

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 16 марта 2023, 12:20
Ракетний удар по інтернату у Харкові 15 березня: що відомо про наслідки обстрілу

Больше видео
0:06:40
У Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога — Гуменюк
Нетипичная активность россиян в море — что это значит? Гуменюк объяснила маневры флота РФ
Карта бойових дій в Україні 16.03.2023 онлайн
Сбили Су-25 и нанесли многочисленные удары по личному составу врага: карта боевых действий в Украине 16 марта в режиме онлайн
0:04:11
Жилье для ВПЛ в Одессе
Пока рожала, родной дом разрушила ракета… В Одессе строят жилье для переселенцев
0:02:44
Модульний будинок
Дом за минуту: одесские инженеры создали невероятное
Смотреть больше

Последние видео
0:02:34
Ракетний удар по інтернату у Харкові 15 березня: що відомо про наслідки обстрілу

Таких громких взрывов не слышали с прошлой весны! Россияне разрушили интернат в Харькове — последствия жестокого удара
0:06:40
У Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога — Гуменюк
Нетипичная активность россиян в море — что это значит? Гуменюк объяснила маневры флота РФ
0:03:50
Сувениры из российской техники
Сувенир с фронта: как волонтеры делают часы из российской техники
0:03:32
Гуртом готують для ЗСУ: як у Мирному допомагають захисникам
Готовят для ВСУ на единственной уцелевшей кухне: как люди из села Мирное помогают защитникам
Карта бойових дій в Україні 16.03.2023 онлайн
Сбили Су-25 и нанесли многочисленные удары по личному составу врага: карта боевых действий в Украине 16 марта в режиме онлайн
0:04:11
Жилье для ВПЛ в Одессе
Пока рожала, родной дом разрушила ракета… В Одессе строят жилье для переселенцев
0:03:11
Авто на фронт
Едут на фронт, чтобы приближать победу. Как старые авто становятся сокровищем в руках мастеров
0:02:44
Модульний будинок
Дом за минуту: одесские инженеры создали невероятное
0:05:59
Юлия
От рекламы брендов до защиты Украины: как военная Юлия ломает стереотипы
0:03:16
Анна Мелешко
Рожала дома, зашивали обычной иглой: история одних родов под оккупацией
Больше видео
У Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога — Гуменюк
Читать дальше
Нетипичная активность россиян в море — что это значит? Гуменюк объяснила маневры флота РФ

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь