Таких гучних вибухів не чули з минулої весни! Росіяни зруйнували інтернат у Харкові — наслідки жорстокого удару

Ракетою по навчальному закладу. 15 березня окупанти вдарили по одному з інтернатів Харкова. Це знову була стара радянська С-300 з території Бєлгородської області Росії.

Вибухова хвиля від ракетного удару була настільки сильною, що бетонну брилу колодязя тепломереж зірвало та перекинуло прямо у лобове скло газелі. Водій уже мав сидіти за кермом та вирушати у дорогу, пощастило, що він трохи запізнився.

20-річний Єгор у момент вибуху саме збирався привітати маму з днем народження, натомість довелося заспокоювати.

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— Тут лише 30 м до житлових будинків, він тут не один. Будь-яка ракета могла зачепити житловий будинок. Ще 20 хвилин після вибуху я заспокоював сусіда та свою маму, адже вибух був дуже гучний, — говорить Єгор.

Ракета впала у дворі інтернату в районі Олексіївка в Харкові. Дітей евакуювали ще минулого року. Тепер у будівлі немає цілої стіни, знищені навчальні та житлові кімнати. Утворилася величезна вирва, землю з якої вибуховою хвилею розкинуло по всьому району. У деяких будинках поруч на верхніх поверхах вибило вікна, розповідають очевидці.

Комунальники відразу почали прибирати землю з проїжджої частини. Місцеві кажуть: таких гучних вибухів не чули від минулої весни.

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