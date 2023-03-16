Яка ситуація у Бахмуті сьогодні: про збиття ворожого літака та ускладнену логістику

Бахмут став символом української боротьби та незламності. Зараз там тривають найскладніші бої, ворог не перестає штурмувати місто. На Ставці верховного головнокомандувача ухвалили рішення тримати оборону Бахмута. Тож наші військові докладають для цього героїчних зусиль.

Пресофіцерка 93-ої окремої механізованої бригади Холодний яр Ірина Рибакова розповіла Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини про останні новини з Бахмута.

Бахмут сьогодні: ситуація у місті

Ірина Рибакова зазначає, що ситуація у Бахмуті залишається стабільно тяжкою. Вже близько двох тижнів є складнощі з дорогами у Бахмуті, ворог намагається порушити логістику та постачання до міста. За її словами, вся артилерія ворога зараз сфокусувалася навколо доріг.

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— У самому Бахмуті позиції тримають, але ворог намагається постійно штурмувати їх, — каже вона. Пресофіцерка додає, що центр міста контролюється українськими силами, попри російські фейки про захоплення міста окупантами.

Ірина повідомила також хорошу новину — вчора її бригада збила ворожий літак Су-24.

— Наші дрони зняли момент падіння літака. Згідно з кадрами, які зняв дрон, пілот катапультувався. Але сподіваємося, що найближчими днями росіяни зменшать свою активність у повітрі.

Наші фахівці казали, що ворожа авіація може по шість разів на день залітати у Бахмут. Використовують або літаки, або гвинтокрили. А вночі, коли ускладнені умови для збиття, окупанти залітають літаками та скидають бомби ФАБ на будинки, — розповідає пресофіцерка.

За її словами, біля Бахмута продовжують домінувати найманці-в’язні з ПВК Вагнер.

— Це не ті підготовлені спецпризначенці, про яких говорили ще до великої війни. Полонений, якого вдалося взяти нашій бригаді, був в’язнем. Такий самий, як і попередні вагнерівці-в’язні, яких брали у полон. Кадрові російські військові присутні, але гарматне м’ясо, яким закидують позиції, це саме в’язні, — пояснює вона.

Російські військові продовжують терор мирного населення України. Раніше ми розповідали про жахливий обстріл Марганця Дніпропетровської області.

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Фото: 93-тя ОМБр Холодний яр