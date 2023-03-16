Какая ситуация в Бахмуте сегодня: о сбитом вражеском самолете и усложненной логистике

Бахмут стал символом украинской борьбы и несокрушимости. Сейчас там продолжаются самые тяжелые бои, враг не перестает штурмовать город. На Ставке верховного главнокомандующего было принято решение держать оборону Бахмута. Наши военные прилагают для этого героические усилия.

Пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады Холодный яр Ирина Рыбакова рассказала Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини о последних новостях из Бахмута.

Бахмут сегодня: ситуация в городе

Ирина Рыбакова отмечает, что ситуация в Бахмуте остается стабильно тяжелой. Уже около двух недель есть сложности с дорогами в Бахмуте, враг пытается нарушить логистику и поставки в город. По ее словам, вся артиллерия врага сейчас сфокусировалась вокруг дорог.

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— В самом Бахмуте позиции держат, но враг старается их постоянно штурмовать, — говорит она. Пресс-офицер добавляет, что центр города контролируется украинскими силами, несмотря на российские фейки о захвате города оккупантами.

Ирина сообщила также хорошую новость — вчера ее бригада сбила вражеский самолет Су-24.

— Наши дроны сняли момент падения самолета. Согласно кадрам, которые снял дрон, пилот катапультировался. Но, надеемся, что в ближайшие дни россияне снизят свою активность в воздухе.

Наши специалисты говорили, что вражеская авиация может по шесть раз в день залетать в Бахмут. Используют либо самолеты, либо вертолеты. А ночью, когда усложнены условия для сбивания, оккупанты залетают самолетами и сбрасывают бомбы ФАБ на дома, — рассказывает пресс-офицер.

По ее словам, возле Бахмута продолжают доминировать наемники-заключенные из ПВК Вагнер.

— Это не те подготовленные спецназовцы, о которых говорили еще до великой войны. Пленник, которого удалось взять нашей бригаде, был заключенным. Такой же, как и предыдущие заключенные-вагнеровцы, которых брали в плен. Кадровые российские военные присутствуют, но пушечное мясо, которым забрасывают позиции, это именно заключенные, — объясняет она.

Российские военные продолжают террор мирного населения Украины. Ранее мы рассказывали об ужасном обстреле Марганца Днепропетровской области.

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Фото: 93-тя ОМБр Холодний яр