Украина

Какая ситуация в Бахмуте сегодня: о сбитом вражеском самолете и усложненной логистике

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 марта 2023, 15:00
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