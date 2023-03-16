Війна в Україні

Воєнна етика: новий виклик. Як війна змінила наше сприйняття “тяжких” фото та чи нормально це

Вікторія Мельник, редакторка сайту 16 Березня 2023, 22:00
Воєнна етика
Фото: Instagram

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